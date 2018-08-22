«ЛУКОЙЛ» вложит около 90 млрд рублей в строительство комплекса переработки нефтяных остатков

22 Авг. 10:45 2018-08-23T11:11:09+03:00

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ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», входящий в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, исполняется 60 лет. Завод, где трудятся 2,3 тысячи рабочих, выпускает около полусотни наименований товарных продуктов, в том числе высококачественные автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитум и парафины.

В приоритете - переработка нефтяных остатков

В год своего 60-летия предприятие займется реконструкцией битумного производства - дорожники внезапно потребовали более качественный битум для производства асфальта. И вот, не прекращая производство существующего, к концу 2019 года надо выпустить первую партию нового битума.

О размере финансовых вложений говорить рано - только-только началась разработка проектной документации. Известно, что заказ оборудования и подготовка площадки начнутся сразу после прохождения главгосэкспертизы.

- Мы ждем рост спроса на битум, - признался господин Коваленко. - Пока, к сожалению, загрузка не составляет даже 80%.

Улучшить предстоит и другой показатель - глубину переработки нефти! Здесь на помощь придет строительство комплекса переработки нефтяных остатков к 2021 году. На установках комплекса будет производиться до 1,1 млн тонн в год дизельного топлива стандарта Евро-5 и более 550 тысяч тонн в год электродного кокса. Инвестиции в проект - порядка 90 млрд рублей.

- Есть такой показатель - глубина переработки. На продвинутых заводах показатель варьируется от 94 до 98%, а у нас он - 76%. Так вот по завершении строительства объекта глубина переработки должна составить те самые 94-98%, - уточнил эксперт.

Кстати, с вводом комплекса в эксплуатацию будет создано примерно 200 высококвалифицированных рабочих мест.

«Прорывной момент»

Немного туманной видится судьба другого важного для предприятия объекта - завода по производству полипропилена. Как рассказал Алексей Коваленко, это направление находится в стадии проработки.

- Мы выбрали лицензиара и теперь до конца 2018 года должны получить технико-коммерческие обоснования, - отметил гендиректор «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза».

Параллельно компания наблюдает за рынком полимерных материалов, который развивается и активно. Взять хотя бы Русвинил или готовящийся в запуску нефтехимический комплекс в Тобольске.

- Для экономики страны это прорывной момент. И здесь лучше семь раз посчитать и принять решение, чем вложить средства и выстрелить на рынок, который уже занят, - уверен эксперт.