2018-08-22T18:30:30+03:00
Общество

Фотоконкурс «Голосовач» снова пройдет в Нижегородской области

Победители получат дорогие гаджеты, а автору лучшего фото достанется автомобиль
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Фотоконкурс «Голосовач» снова пройдет в Нижегородской областиФотоконкурс «Голосовач» снова пройдет в Нижегородской области
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В Нижегородской области снова будет проводиться фотоконкурс «Голосовач». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Для участия в конкурсе нужно будет прийти на выборы 9 сентября 2018 года, найти волонтера со специальной рамкой и сфотографироваться, а затем выложить фотографию в социальные сети «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #голосовач52 и хэштегом твоего города. В публикации нужно также отметить аккаунт @golosovach52. В акции участвуют избирательные участки на территории Нижнего Новгорода, Дзержинска, Аразамаса, Бора, Сарова, Кстова, Выксы, Балахны, Лыскова и Павлова. Победит тот, кто наберет больше всего лайков под публикацией.

Главным призом станет автомобиль Lada X-Ray. Кроме того, победителям в каждой социальной сети достанутся смартфоны Apple Iphone 8. Среди призов также Apple iPad, игровая приставка Sony PS4, гироскутеры и наушники Beats.

С подробностями акции можно ознакомиться на сайте.

Голосовач.

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