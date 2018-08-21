«Гипертония - это убийца номер один!»
Об одной из самых коварных болезней современности – на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии им. Вагралика Приволжского медицинского университета Наталья БоровковаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Что нужно знать о гипертонии? Как нижегородцам научиться жить с этой болезнью и прожить долгую жизнь, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии им. Вагралика Приволжского медицинского университета Наталья Боровкова на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Доктор Наталья Боровкова: «Гипертония - это убийца номер один!»
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