2018-08-21T18:03:41+03:00
Здоровый разговор - Нижний Новгород

«Гипертония - это убийца номер один!»

Об одной из самых коварных болезней современности – на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Дмитрий ЯКОВЛЕВ
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доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии им. Вагралика Приволжского медицинского университета Наталья Боровковадоктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии им. Вагралика Приволжского медицинского университета Наталья БоровковаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Что нужно знать о гипертонии? Как нижегородцам научиться жить с этой болезнью и прожить долгую жизнь, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии им. Вагралика Приволжского медицинского университета Наталья Боровкова на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Доктор Наталья Боровкова: «Гипертония - это убийца номер один!»

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