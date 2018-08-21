2018-08-21T16:23:36+03:00
Общество

«Королева карвинга» из Сарова станет участницей реалити-шоу «Адская кухня»

38-летнюю Юлию Кобцеву ждут сложнейшие испытания от Константина Ивлева
Анастасия НАЗАРОВА
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Повару из Сарова предстоит доказать свое профессиональное мастерствоПовару из Сарова предстоит доказать свое профессиональное мастерство
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Жительница Сарова Юлия Кобцева поборется за миллион рублей на шоу «Адская кухня». Премьера второго сезона кулинарного реалити-шоу состоится на телеканале «Пятница» 22 августа.

Шев Ивлев не дает спуску участникам кулинарного реалити-шоу

Шев Ивлев не дает спуску участникам кулинарного реалити-шоу

На сайте телевизионного проекта сообщается, что Юлии Кобцевой 38 лет и она - королева карвинга! А еще лучший специалист по заливному и просто талантливый повар из провинции.

- Полету фантазии Юлии позавидует любой столичный повар. Ведь из-под ее рук выходит не просто блюдо, а целая история, - написано в анкете.

Юлия готовит милые тортики Фото: СОЦСЕТИ

Юлия готовит милые тортикиФото: СОЦСЕТИ

Остается пожелать саровчанке удачи, ведь впереди ее ждет несколько месяцев сложнейших испытаний от шефа Ивлева. По традиции участники разделяться на женскую и мужскую команды и попробуют доказать известному шеф-повару свое мастерство.

Повар Юлия делится своими кулинарными шедеврами в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

Повар Юлия делится своими кулинарными шедеврами в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ

Победителя ждут звание лучшего повара страны, работа в престижном ресторане и… миллион рублей!

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