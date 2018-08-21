«Королева карвинга» из Сарова станет участницей реалити-шоу «Адская кухня»
Жительница Сарова Юлия Кобцева поборется за миллион рублей на шоу «Адская кухня». Премьера второго сезона кулинарного реалити-шоу состоится на телеканале «Пятница» 22 августа.
Шев Ивлев не дает спуску участникам кулинарного реалити-шоу
На сайте телевизионного проекта сообщается, что Юлии Кобцевой 38 лет и она - королева карвинга! А еще лучший специалист по заливному и просто талантливый повар из провинции.
- Полету фантазии Юлии позавидует любой столичный повар. Ведь из-под ее рук выходит не просто блюдо, а целая история, - написано в анкете.
Юлия готовит милые тортикиФото: СОЦСЕТИ
Остается пожелать саровчанке удачи, ведь впереди ее ждет несколько месяцев сложнейших испытаний от шефа Ивлева. По традиции участники разделяться на женскую и мужскую команды и попробуют доказать известному шеф-повару свое мастерство.
Повар Юлия делится своими кулинарными шедеврами в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ
Победителя ждут звание лучшего повара страны, работа в престижном ресторане и… миллион рублей!