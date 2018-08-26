2018-08-26T16:43:15+03:00
Общество

Опасные светофоры угрожают жизни нижегородцев

Светофоры висят на честном слове сразу в нескольких местах
Юлия ДАНЧЕНКО
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Опасные светофоры угрожают жизни нижегородцевОпасные светофоры угрожают жизни нижегородцевФото: СОЦСЕТИ
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Жители Нижнего Новгорода в социальной сети жалуются на опасные светофоры, которые того и гляди отвалятся. Один из них находится на проспекте Октября. У светофора отвалось верхнее крепленее, так что держится он только на нижнем. Стоит ветру подуть посильнее, и светофор уже не удержится.

Опасные светофоры угрожают жизни нижегородцев. Проспект Октября Фото: СОЦСЕТИ

Опасные светофоры угрожают жизни нижегородцев. Проспект ОктябряФото: СОЦСЕТИ

А рядом находится пешеходный переход, ведущий к школе №133. Уже наследующей неделе начнутся переклички, и по этому переходу будут массово ходить дети и их родители. Упасть светофор может и на автомобиль. Крышу он, конечно, вряд ли проломит, но повреждения будут большие.

Опасные светофоры угрожают жизни нижегородцев. Проспект Гагарина Фото: СОЦСЕТИ

Опасные светофоры угрожают жизни нижегородцев. Проспект ГагаринаФото: СОЦСЕТИ

Еще один опасный светофор находится на проспекте Гагарина рядом с заводом «Термаль». Ситуация тут похожая - тоже отвалось верхнее крепление. Однако светофор, в отличие от своего собрата с простекта Октября, уже повис и грозится упасть в любую минуту. До пешеходного перехода здесь далековато, а вот упасть на машину он вполне может. Каждый день здесь проходит большой поток автомобилей, так что шансов задеть кого-то из нижегородцев достаточно большой.

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