Афиша Нижнего Новгорода с 22 по 29 августа: «Рок-острова», молодежный фестиваль «Высота 52» и «Сон смешного человека»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-20T13:55:07+03:00

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«Рок-острова»: концерт в Нижнем Новгороде

Вся страна узнала о «Рок-островах» в 90-е, когда повсюду звучали их хиты, но история коллектива началась еще в 1986-м году - тогда Владимир Захаров, композитор, поэт и музыкант, выпустил первый альбом «Танцевальная ночь». Начав с репетиций в школьной подсобке и выступлений в актовом зале, легендарная группа со временем стала собирать залы куда больше. Народ полюбил суровых мужчин за их неожиданный лиризм, правду жизни и умение совместить в своем творчестве рок и танцевальное диско. Хиты «Лишь только солнце», «Ничего не говори», «Горе не беда» и многие другие стали действительно всенародными. Композиции группы звучали на дискотеках, вечеринках, на радио, под них мы танцевали, зажигали, влюблялись. С тех пор «Рок-острова» записали множество пластинок, экспериментируя в разных стилях. Группа «Рок-острова» за последние годы не раз становилась лауреатом премии «Шансон года», хотя их музыка гораздо шире этого жанра, а проникновенная лирика и романтика заслуживают отдельного внимания. (18+)

6 сентября, 20.00

Maximilian, ул. Б. Покровская, 82 (ТРК «Небо»); тел. 262-20-72

Билеты: уточнить по телефону

White Party с S-BROTHER-S

S-BROTHER-S -уникальный проект, состоящий из двух братьев-близнецов Руслана и Сергея Смирновых. Любят одну и ту же музыку, книги, кино, одинаково одеваются, танцуют и даже думают. Внешне они похожи как две капли воды, и ни один клубный тусовщик не может понять, кто из них Руслан, а кто - Сергей. Музыкальные направления, которых придерживаются ребята, - indie dance, nu disco, deep house, tech-house, g-house. Они заряжают всех безумной энергией уже с первых секунд своего выступления. Выдающийся симбиоз внешнего обаяния и завораживающих сетов, которые заставят подняться и двигаться под ультрамодную качественную музыку. Чувство стиля, экспрессивная подача на сцене - все это заставляет испытать невероятные эмоции от выступления S-Brother-S. 25 августа музыканты выступят на одной из ставших уже традиционными White Party в Нижнем Новгороде. (18+)

25 августа, 22.00

Maximilian, ул. Б. Покровская, 82 (ТРК «Небо»); тел. 262-20-72

Билеты: уточнить по телефону

Молодежный фестиваль «Высота 52»: спорт, творчество и рэп

Фестиваль разместится сразу на трех площадках в центре города. На пл. Минина и Пожарского будет развернута так называемая «активная зона» со спортивным инвентарем, мастер-классами. На большой музыкальной сцене выступят популярные группы и исполнители. В частности, среди хедлайнеров заявлена известная рэп-группа «Каста». Любимые песни, хлесткие тексты, прокачанные биты, отличный речитатив, особая энергетика - благодаря всему этому «Каста» на протяжении более двух десятков лет собирает полные залы и стадионы.

Вторая зона разместится в «Арсенале» и будет носить образовательный характер: в ее рамках пройдут лекции на различные темы. Третья творческая зона будет организована в Александровском саду. Там все желающие смогут попробовать себя в лепке, рисовании, пении и т.д. Мастер-классы для гостей проведут современные музыканты, художники, диджеи. (12+)

1 сентября, 11.00

Пл. Минина и Пожарского; Арсенал, Кремль, стр. 6; Александровский сад

Вход свободный

Нижегородский планетарий приглашает на «Ночь наблюдателей Луны»

С древнейших времен люди наблюдают, как в течение месяца наша космическая соседка меняет свой облик. Конечно, больше всего завораживает полная Луна - самый яркий объект ночного небосклона. Таинственная спутница окажется в «Ночь наблюдателей Луны» под «прицелами» телескопов. Лунные моря и кратеры будут так близко, что появится ощущение, что вы словно гуляете по ним…

Только 25 августа с 21.30 и 26 августа (полнолуние) с 22.00 при ясной погоде - наблюдения Луны в режиме нон-стоп на крыше планетария. Есть шанс провести время необычно! В самую загадочную ночь - ночь полнолуния ближайшее к нашей планете и столь знакомое каждому жителю Земли небесное тело станет объектом пристального внимания и поэтического вдохновения… (12+)

25 августа, 21.30, 26 августа, 22.00

Нижегородский планетарий, ул. Революционная, 20; тел.: 272-50-94, 246-77-89

Билеты: 100 руб.

«Сон смешного человека»: спектакль в «Маяковке»

По мотивам фантастического рассказа Федора Достоевского «Сон смешного человека». Иван Старжинский и Руслан Кутлыев поочередно будут погружать зрителя в дождливый Петербург, поднимать в верхние этажи меблированных комнат, отправлять в космические просторы других вселенных, открывать для несведущих могильные плиты, разбираться с литературой брехтовским занавесом и другими элементами корпоратива... (16+)

3 сентября, 19.00

Арт-клуб «Маяковка, 10», ул. Рождественская, 10; тел. + 7 951-901-58-97

Билеты: от 350 руб.

«Нам открывать миры далекие…»

Выставка «Нам открывать миры далекие» посвящена 100-летию ВЛКСМ - Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи. Эта организация завершила свое существование около 30 лет назад, но память о ней, о ее деятельности живет до сих пор. Главное, чему учил комсомол, - быть полезными своей родине. Собравшись в стройотряды, молодые люди (от 14 до 28 лет) открывали новые возможности для родины. Вспомним хотя бы строительство БАМа. Шутка ли - эта железнодорожная магистраль дала возможность перевозить грузы из Владивостока в Европу всего за несколько дней! В связи с этим особое внимание на выставке уделено теме масштабных строек ХХ столетия: БАМ, ГЭС, Удмуртстрой. Выставка в НГХМ включает в себя около 30 живописных произведений А. Самохвалова, В. Попкова, Л. Хныгина, В. Жемерикина, Ф. Богородского и других художников. Среди них есть произведения, которые давно не демонстрировались зрителю или появляются в экспозиции впервые. Все произведения - из фондов НГХМ. (6+)

По 30 сентября

Художественный музей, Кремль, корп., 3; тел.: 439-13-73

Билеты: уточнить по телефону

Юрий Приданов. Живопись, графика

Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения нижегородского живописца, заслуженного художника РФ Юрия Ивановича Приданова (1938-2009). Юрий Иванович Приданов родился в Горьком. Образование получил в Горьковском художественном училище и во Всесоюзном государственном институте кинематографии. С 1964 года - постоянный участник зональных, республиканских, всесоюзных и международных художественных выставок. За многие годы творчества художник обращался к различным жанрам живописи, но основной целью его работы всегда была тематическая картина, в которой лейтмотивом являлась тема России. Ее символический образ мастер искал и воплощал на полотнах, обращаясь к лирическому пейзажу, фольклорной теме, былинным и историческим сюжетам… В зрелые годы Юрий Приданов создавал большие тематические циклы: «Творчество», «Русь», «Времена года», «Русская сказка», «Русское средневековье»… Наиболее известная масштабная живописная серия художника «О, Русская земля!» представлена на выставке последней большой работой художника «Песня» (2009), хранящейся в собрании музея. Живописные композиции Юрия Приданова отличает особый лирический неторопливый ритм сказания, глубокое предметное наполнение темы, строгие регистры цветовых пятен, музыкальное звучание холста. И за серьезным тематическим полотном, и за небольшим тихим пейзажем Юрия Приданова виден мыслящий художник, серьезный мастер, в творчестве которого создан символический образ России. (12+)

По 28 августа

Художественный музей, Верхневолжская наб., 3; тел. 411-95-38

Билеты: уточнить по телефону

«Откровение». Альбрехт Дюрер и искусство Северного Возрождения

Альбрехт Дюрер (1471-1528) - выдающийся представитель культуры Ренессанса, прославленный гравер, живописец, теоретик искусства, мыслитель-гуманист. С его творчеством связаны наивысшие достижения искусства Возрождения в Германии и в Северной Европе.

Серия «Апокалипсис» стала первой крупной самостоятельной работой молодого художника в технике ксилографии (обрезной гравюры на дереве), она включала в себя пятнадцать иллюстраций к евангельским текстам и титульный лист. Серия создавалась художником между 1495-1500 гг. Германия в это время была сотрясаема эпидемиями, крестьянскими волнениями и религиозными распрями, вспыхнувшими накануне Реформации. Современники Дюрера видели в текстах Священного Писания прямые параллели с окружающей действительностью.

Экспозиция работ Альбрехта Дюрера будет дополнена редкими образцами немецкой живописи и скульптуры XVI века из собрания музея, которые представляют творчество современников и последователей нюренбергского мастера. Среди них выделяется картина «Лукреция» кисти выдающегося немецкого живописца и графика Лукаса Кранаха (Старшего). Соединение произведений живописи и графики в рамках выставки Альбрехта Дюрера позволит нижегородцам заново открыть для себя уникальное собрание немецкого искусства. (6+)

По 30 сентября

Художественный музей, Верхневолжская наб., 3; тел.: 419-68-90, 411-95-38

Билеты: уточнить по телефону.