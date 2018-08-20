Юлия Персикова из Павлова стала первым донором костного мозга в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:06 2018-08-20T12:10:11+03:00

Мама трехгодовалой дочки до сих пор не знает, чью именно жизнь она спасла Фото: СОЦСЕТИ

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История донорства 29-летней Юлии Персиковой из города Павлово началась в конце прошлого года, когда фонды НОНЦ и AdVita устраивали очередную акцию по сдачи крови на типирование в Нижегородской области. Сдавать кровь пошли всем трудовым коллективом: «Несколько миллилитров крови, и мы абсолютно свободны!»

А через полгода раздался звонок из НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. Горбачевой.

- Вы не передумали быть донором костного мозга? – спросили на том конце провода.

Оказалось, что нашелся реципиент, который остро нуждается в пересадке костного мозга.

- Ни разу не сомневаясь в своем выборе, в тот же день я сдала кровь повторно, - рассказала мама трехлетней малышки своим подписчикам «Вконтакте».

История донорства Юлии Персиковой началась в 2017 годуФото: СОЦСЕТИ

Спустя пару недель - очередной звонок со знакомого номера. Собеседник обрадовал: совпадение почти стопроцентное! Впереди жительницу Павлова ждали перелет в Санкт-Петербург, размещение в гостинице и прочее. Все за счет принимающей стороны, разумеется.

- Честно сказать, поджилки тряслись от мысли, что я могу кому-то помочь! Трепетное чувство… - отметила девушка.

Во время первой поездки в северную столицу ее ждали три дня сдачи анализов на всевозможные инфекции, а также консультации с трансфузиологом. А после неделя ожидания в родном Павлове с мыслью «Все ли в порядке с анализами?»

И снова звонок: «Все хорошо! Приезжайте».

- В Санкт-Петербурге мне назначили уколы внутримышечно два раза в день, чтобы в кровь из костного мозга вышли стволовые клетки. Дважды посещала НИИ Горбачевой для проведения инъекций с промежутком в двенадцать часов. И так пять дней, - вспоминает нижегородка.

Донор из Павлова дважды приезжала в НИИ им. Горбачевой в Санкт-ПетербургФото: СОЦСЕТИ

Настал день икс. Забор крови длился два дня: первый - четыре часа, второй - два.

- Для себя я герой, что смогла преодолеть одиннадцатидневную разлуку с дочкой, - призналась молодая мама.

Конечно, после процедуры у девушки была слабость, что вполне нормально, ведь костный мозг отвечает за иммунитет человека. Но уже через пару дней она вышла на работу.

- Сейчас август, а костный мозг я сдавала 25 июня. Но руки только дошли до того, чтобы напечатать мою историю спасения чьей-то жизни! Пока не знаю, чьей именно, - написала Юлия. - Не бойтесь сдавать кровь на типирование и быть донорами костного мозга, так как нуждающихся пациентов очень много…