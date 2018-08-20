Самые рыбные места Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:36 2018-08-20T10:44:40+03:00

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Готовы поспорить, многие наши читатели любят посидеть с удочкой на берегу речки или озера. Однако найти для этого удобное местечко, да еще и чтобы клевало отменно, может не каждый. Да простят нас рыбаки-профессионалы, но сегодня «Комсомолка» раскроет тайны нижегородских водоемов, от которых без улова вы точно не уедете.

Больше всего охотники за рыбой нахваливают Борский район. Судя по отзывам, удачных мест там около тридцати. И это еще неизвестно, сколько тайников скрывают настоящие рыбные спецы. Для рыбалки на фидерную снасть рекомендуют Вязилки (Волга). Там и лещ, и плотва, и язь, и жерех, и окунь, и даже судак водятся. Также в Борском районе немало озер, и почти все они кишат рыбой - Круглое, Ламненское, Нагорное, Спасское, Юхро. В основном ловить советуют на спиннинг. Самой популярной добычей там является щука.

Самые рыбные места Нижегородской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

На втором месте - Краснобаковский район. Там чуть больше двадцати известных местечек. Например, на Арбузовом озере можно поймать щуку, окуня, плотву, красноперку и уклейку. Рекомендуется использовать спиннинг или поплавочную удочку. Если ваша цель - лещ, то нужно отправляться на Боровской кордон или на озеро Жаренское. Особенно рыбаки хвалят реку Ветлуга - там рыба на любой вкус, цвет и размер. Местечек - не счесть: Лесной курорт, залив Моисеиха, Красные Баки, Подлысье и другие.

Не меньше остальных популярностью пользуются водоемы в Пильнинском районе. Там, конечно же, на первом месте река Пьяна. Рекомендовано рыбачить как летом, так и зимой. Снасти могут быть самые разнообразные: спиннинг, фидер, донка, поплавочная удочка, мормышка. С уловом там тоже все в полном порядке. Клюют и щука, и лещ, и язь, и голавль, и судак. Кстати, на многих местах советуют ловить как летом, так и зимой. Например, в Городищах, на Барабанском озере и в Шахове (река Сура) рыбалка идет круглый год.

Самые рыбные места Нижегородской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Есть в нашем регионе место, которое знают не только нижегородцы, но и жители других областей. Рыбаки съезжаются туда в основном зимой. Они заполоняют лед со всех сторон, а за некоторые точки даже идет борьба. Наверное, вы уже догадались, о чем идет речь. Горьковское водохранилище (рыбаки между собой кличут его «Горе-море»). О нем нужно сказать отдельно. Чаще всего там охотятся за такими видами, как лещ, плотва, густера, щука, язь, окунь, жерех, судак, несколько реже чехонь, белоглазка. На побережье Горьковского водохранилища есть даже специальные базы отдыха для рыболовов.

Устье реки Троца возле деревни Перехваткино (Чкаловский район) - популярное «окуневое» местечко. Там и с лодки, и с берега рыба отлично клюет. Очень хорошо отзываются о водоеме в районе острова у деревни Порботное (Сокольский район). Оно известно рыбой сорогой. Ее там ловят круглый год.

В следующих номерах «Комсомолки» мы расскажем, какую рыбу и где можно поймать в Нижнем Новгороде.

КОМПЕТЕНТНО

Александр Боцман, рыбак с 40-летним стажем

- Давайте сначала поделим рыболовов на береговых и любителей ловить с плавательных средств. С берега сейчас очень популярна ловля на фидер. Привлекательна она тем, что на него в основном ловят мирную рыбу, такую как лещ, густера, плотва, карп, карась. Этот вид ловли популярен как на реках, так и на озерах. Например, на Волге лучшие места для любителей фидерной ловли - это деревня Великий Враг Кстовского района, деревня Кадницы, Лысково.

Не менее, а даже более популярен спиннинг. Самые популярные у рыболовов места для данного способа ловли находятся, конечно же, рядом с крупными населенными пунктами. Если ловить с лодки, то очень много спиннингистов можно встретить на волжско-окской акватории в пределах Нижнего Новгорода.