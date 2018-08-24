2018-08-24T17:46:37+03:00
Общество

Все фонтаны Нижнего Новгорода должны быть отремонтированы в 2019 году

Шесть фонтанов города так и не открылись в этом году
Юлия ДАНЧЕНКО
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Все фонтаны Нижнего Новгорода должны быть отремонтированы в 2019 годуВсе фонтаны Нижнего Новгорода должны быть отремонтированы в 2019 годуФото: СОЦСЕТИ
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В социальной сети появилась фотография фонтана на улице Маршала Рокоссовского, который весь сезон простоял заколоченный.

- Это спуск на новую станцию место «Кузнечихинская», - пошутил Александр Седов. – Сейчас идут отделочные работу – скоро сдадут.

Как оказалось, это не единственный заброшенный фонтан в Нижнем Новгороде. Прекратил свое существование и фонтан возле «Юпитера, перестал радовать жителей фонтан и фонтанная аллея в Автозаводском парке.

- У нас в муниципальной казне находятся 24 фонтана, из них работают - 12, работают плохо – шесть, в принципе не работают – шесть. Мы посмотрели сегодня три фонтана. Никаких замечаний ни по внешнему виду, ни по своей работе нет только к фонтану на площади Минина, - сказал во время объезда городских фонтанов глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

По мнению Владимира Панова, все городские фонтаны должны работать. Более того, в следующем году все фонтаны должны быть отремонтированы. И поскольку единственный фонтан, к которому нет нареканий, принадлежит ОАО «Нижегородский водоканал, то в скором времени и все остальные фонтаны перейдут под его руководство.

- Речь идет не только о капремонте, но еще и о редизайне некоторых городских фонтанов. Мы привлечем специалистов, посоветуемся с нижегородцами, с блогосферой по поводу их вида – скорее всего, это будет сочетание нового и старого дизайна. Я думаю, больших сложностей в их «пробуждении» не возникнет, фонтан на площади Минина и Пожарского тому подтверждение, - сказал гендиректор ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк.

После того, как заработают уже существующие фонтаны, администрация Нижнего Новгорода обещает подумать над строительством новых. Такие предложения уже поступают от жителей города в мэрию.

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