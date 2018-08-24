Нижегородский солдат-срочник погиб во время учений

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-24T16:23:49+03:00

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Во время учений 23 августа во Владимирской области погиб 18-летний солдат-срочник Ярослав Лепин, который был призван в июле этого года. Учения проводились на Оке в Муроме. Слущащие были на понтонном мосту, когда один из солдат упал и стал тонуть. Ярослав бросился спасать товарища. При этом он почему-то сбросил спасательный жилет. Он доплыл до упавшего в воду солдата, вытолкнули его из воды, а сам резко пошел на дно.

Солдат, которого спасал Ярослав, выжил, а вот Ярослава долго не могли найти. В конце концов, спустя два часа его тело все же нашли.

- Думаю, что прокуратура будет разбираться в случившемся, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» председатель нижегородского областной Комитета солдатских матерей Наталья Жукова. – Понтонный мост – это очень сложное инженерное сооружение, и большьшая его часть находится под водой. Возможно, солдат не был хорошо обучен военному делу, не знал особенностей техники безопасности. Он ведь прослужил всего месяц. Это ужасная трагическая ситуация.