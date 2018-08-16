2018-08-16T18:52:46+03:00
Народ должен знать

Что будет на Международном рекламном форуме и все о Национальной премии бизнес-коммуникаций

О значимых событиях рассказали организатор мероприятий Сергей Стешов и директор компании «Кьюлиджент» Андрей Гайнулин на Радио «КП» 92,8 FM
Алексей КАЗАКОВЦЕВ
Поделиться:
Директор компании «Кьюлиджент» Андрей Гайнулин и глава оргкомитета регионального этапа Национальной премии бизнес-коммуникаций по ПФО Сергей СтешовДиректор компании «Кьюлиджент» Андрей Гайнулин и глава оргкомитета регионального этапа Национальной премии бизнес-коммуникаций по ПФО Сергей СтешовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде идет прием заявок на участие в Национальной Премии бизнес-коммуникаций, главной награде за эффективные маркетинговые практики. Победители станут известны осенью и получат возможность участия в конкурсе на федеральном уровне. Кроме того, скоро в столице Приволжья пройдет масштабный Международный рекламный форум.

Об этих значимых событиях на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM рассказали глава оргкомитета регионального этапа Национальной премии бизнес-коммуникаций по ПФО Сергей Стешов и директор компании «Кьюлиджент» (победитель Национальной премии бизнес-коммуникаций в прошлом году) Андрей Гайнулин.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Что будет на Международном рекламном форуме и все о Национальной премии бизнес-коммуникаций

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Глеб Никитин обсудил с нижегородцами вопрос сохранения Копосовской дубравы
Глеб Никитин примет участие в спуске на воду теплохода RSD59 «Пола Феодосия»
ХК «Торпедо» начнет продавать абонементы на сезон КХЛ 20 августа
Дума Нижнего Новгорода проведет внеочередное заседание 22 августа
На должность гендиректора НПАТ претендуют три человека
Группа «Каста» выступит в Нижнем Новгороде 1 сентября
Нижегородский водоканал начал снабжать водой жителей Кстовского района
На Автозаводе сгорели сараи на площади 200 квадратных метров
В Нижегородской области подешевели картошка, капуста и морковь
Начальник нижегородского почтового отделения украл из кассы 147 тысяч рублей
В Приокском районе появились новые детские площадки
Менеджера кстовской компании подозревают в коммерческом подкупе
В Нижнем Новгороде отменят трамвай №11
В Нижнем Новгороде женщина-водитель может сесть в тюрьму за наезд на пешехода
84-летний Эдуард Кликавка пропал в Дзержинске
В Нижегородской области презентовали систему распознавания лиц террористов для блок-постов
Нижегородский баскетболист Кирилл Осьминин переходит в «Иркутск»
Нижегородцев попросили докладывать о взяточничестве в больницах
ПАО «ГАЗ» увеличило убыток от продаж в 2,3 раза
Двух нижегородских полицейских обвиняют в получении взятки
МЧС предупреждает нижегородцев о грозах и ливнях 15 августа
В Дзержинске в результате ДТП пострадала 5-летняя девочка
Открытие концертного зала «Юпитер» намечено на конец 2018 года
В Нижегородской области пройдет второй этап выборов главы минкульта