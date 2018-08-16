Что будет на Международном рекламном форуме и все о Национальной премии бизнес-коммуникаций

16 Авг. 10:00 2018-08-16T18:52:46+03:00

О значимых событиях рассказали организатор мероприятий Сергей Стешов и директор компании «Кьюлиджент» Андрей Гайнулин на Радио «КП» 92,8 FM

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В Нижнем Новгороде идет прием заявок на участие в Национальной Премии бизнес-коммуникаций, главной награде за эффективные маркетинговые практики. Победители станут известны осенью и получат возможность участия в конкурсе на федеральном уровне. Кроме того, скоро в столице Приволжья пройдет масштабный Международный рекламный форум.

Об этих значимых событиях на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM рассказали глава оргкомитета регионального этапа Национальной премии бизнес-коммуникаций по ПФО Сергей Стешов и директор компании «Кьюлиджент» (победитель Национальной премии бизнес-коммуникаций в прошлом году) Андрей Гайнулин.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!