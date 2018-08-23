2018-08-23T14:39:49+03:00
Общество

«Ловись, большая и маленькая»: Самые рыбные места Нижнего Новгорода

«Комсомольская правда» рассказывает секреты самых популярных водоемов города
Юлия ИСАЕВА
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Самые рыбные места Нижнего НовгородаСамые рыбные места Нижнего НовгородаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На прошлой неделе «Комсомольская правда» рассказывала о самых рыбных местах Нижегородской области. Надеемся, каждый нашел себе водоем по душе и уже привез оттуда прекрасный улов. Так вот, сегодня, как мы и обещали, речь пойдет о Нижнем Новгороде и его реках и озерах.

Опытные рыбаки отмечают более 20 водоемов в столице Приволжья, на глубине которых обитает вкусная добыча. Большинство из них находятся в Автозаводском районе.

Например, на озере Лесное можно расположиться с целью поимки плотвы, окуня и щучки-травянки. Водоем находится в лесу, возле железной дороги. Проехать туда на машине нельзя – придется пойти пешком или воспользоваться велосипедом. Ловить можно на поплавок или легкий спиннинг. На Пермяковском озере можно поймать рыбку на любой вкус и цвет: там клюют щуки, окуни, лещи, плотва, караси, линь и уклейки. Рекомендуем отправляться туда со спиннингом, а в качестве приманки использовать джиг. В парке имени 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе тоже водится рыбка. Местные жители выходят из дома с удочкой и почти всегда возвращаются с добычей – вот повезло! По словам рыбаков, раньше в этом озере водилось много рыбы, но после постройки парка акваторию загрязнили, поэтому там остались самые стойкие — ротан, гольян и карась.

Самые рыбные места Нижнего Новгорода Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Самые рыбные места Нижнего НовгородаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

На втором месте по рекомендациям находится Сормовский район. Местные охотники за рыбой особенно нахваливают Большое Петушково озеро. Там водятся щука, окунь, карась, плотва, линь и ротан. Приходить туда лучше со спиннингом, чтобы сразу рассчитывать на хищника. Еще одно популярное место в Сормове – Лунское озеро. Там тоже богатый выбор рыбки: щука, окунь, лещ, плотва, карась, линь, уклейка, густера, ротан. Снасти туда советуют брать следующие: спиннинг для щуки и окуня, приманки – блесны, джиг, отводной поводок, фидер для леща и густера, наживка – червь, а удочка подойдет для карася и линя.

Из Волги у Гребного канала тоже можно унести отменный улов. Но там в основном нужно обустраиваться только охотникам за щукой. Снасть – спиннинг.

Кроме того, нижегородцы нахваливают участок реки Ока рядом с заводом «Нител». На этом участке водятся окунь, судак, жерех, лещ, плотва, густера и уклейка. Рыбакам рекомендовано использовать там удочку с тяжелым поплавком, а в качестве наживки - перловку, червя и опарыш. Если у вас спиннинг, то нужны следующие приманки - классический джиг и отводной поводок. На Оке также можно половить рыбку напротив микрорайона «Юг». Туда стоит поехать любителям щуки или судака.

Компетентно

Михаил Томаров – рыбак с 30-летним стажем:

- За Борским мостом острова пользуются неплохой популярностью, в районе Мещерки и Стрелки. Почему ? Не знаю даже, далеко ехать не нужно, в черте города удобно, приехал на остров и ставь палатку, особо никто не потревожит, хотя даже на островах довольно большой прессинг, если с ночевкой, то нужно заранее приезжать, что-бы место хорошее занять. Да и рыбка там постоянно водится, и зимой и летом, довольно неплохие места, много островов, грив, песчаных отмелей, заливчиков. Рыба такие места любит.

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