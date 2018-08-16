«Могу на бутылку посадить»: пьяный нижегородец, представившийся участковым, рассказал о нелегкой доле полицейского

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-16T13:48:07+03:00

Нижегородец мечтал о дробовике и полномочиях, а получил рацию. Фото: Youtube

Изменить размер текста: A A

Украинский пранкер Евгений Вольнов, который в день трагедии в Кемерово обзванивал больницы и экстренные службы, предоставляя им ложную информацию, раскрутил нижегородца на откровенный разговор. Записанное видео блогер выложил на своем Youtube-канале.

Молодой человек рассказал, что служит участковым, правда, работа не доставляет ему удовольствия, потому как платят копейки.

- Знаешь, сколько времени уходит на то, чтобы устроиться в полицию? Примерно пять месяцев! И не факт, что ты в итоге устроишься, потому что психолог может найти у тебя какое-то отклонение, - поделился нетрезвый нижегородец.

По его словам, он учился на юриста, затем пошел в армию, а в итоге решил стать полицейским. Правда, не знает, зачем.

- Там же не платят! Наверное, я повелся на власть. Думал, что мне дадут машину, дробовик, полномочия, и я смогу ездить по своему району и [наказывать] раздолбаев. Как в Америке, понимаешь? Но у нас в России не так. Максимум тебе дадут дубинку и рацию, - пожаловался участковый.

Тогда пранкер поинтересовался, может ли сотрудник полиции посадить нарушителя закона, скажем, на бутылку.

- На бутылку? Могу! Но в редких случаях. Когда никто не видит, - как-то неуверенно ответил парень. - На бутылку от шампанского, например.

Так, слово за слово выяснилось, что новая жертва скандального блогера не настоящий участковый, а простой стажер, проработавший в органах каких-то два месяца. У него нет ни формы, ни удостоверения, отчего немало расстраивается.

- То есть у меня есть полномочия, но нет ксивы, - развел руками молодой человек. - Дали документ формата А4, в котором говорится, что я стажер. И если пойдешь на дело, человек тебя спросит: «Где ксива? Нет? Иди отсюда».

С формой полицейского отдельная история. С его слов, специализированную одежду выдают далеко не каждому новому сотруднику ОВД. Повезет - дадут, не повезет - покупай на свои кровно заработанные. Кстати, в месяц нижегородец получает 20 тысяч рублей.

- А если полицейские будут бить мирных демонстрантов, ты подключишься к ним? - поинтересовался Вольнов.

- Смотря какие демонстранты, - уклончиво ответил собеседник.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» отправила официальный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области с просьбой уточнить, является ли мужчина на этом видео сотрудником ОВД. А если это правда, то какое наказание последует за сказанное им в шоу на Youtube-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова

Именно этот блогер распространял ложную информацию о числе жертв трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» (подробности)

«Комсомолка» разоблачила украинского пранкера, объявившего награду в 12 миллионов за поимку себя

Пустивший слух о сотнях погибших в Кемерове отморозок продолжает ловить хайп на крови (подробности)

Брата украинского пранкера, обзванивавшего кемеровские морги, проверяют по делу о детской порнографии

Уголовное дело было заведено в Архангельске еще в январе (подробности)