Пять наивных вопросов о новых квитанциях за свет

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-15T12:16:25+03:00

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Получив этим летом квитанции за электроэнергию, многие жители Нижегородской области заметили в них явные перемены - предлагается больше вариантов оплаты. Обновленные квитанции в некоторых районах Нижегородской области появилисьещев мае 2018 года, а с сентября их будут рассылать всем клиентам ПАО «ТНС энергоНН».

С сентября 2018 года в платежках нижегородцев появятся новые строчки. Предоставлено «ТНС энерго НН».

- Чем отличаются квитанции нового образца?

В новых платежках потребителям будет предложено на выбор три варианта оплаты: обязательный, рекомендуемый и текущий. Первый из них предполагает оплату за уже потребленную электроэнергию, рассчитанную на основе переданных самим клиентом или контролером показаний счетчика, а если их нет - на основе среднемесячного потребления или норматива. Этот объем должен быть полностью оплачен во избежание штрафных санкций. Второй вариант, рекомендуемый, включает в себя обязательный платеж и авансовый, рассчитанный с учетом среднемесячного потребления или норматива. И, наконец, третий вариант, текущий, высчитывается на основе только что снятых показаний. В этом случае можно использовать предлагаемую к заполнению таблицу «Расчет на текущую дату». Теперь клиенты смогут сами выбрать наиболее подходящую для себя форму платежа.

- Как изменится порядок оплаты через терминал?

В квитанции нового образца изменены штрих-код и QR-код, которые предназначены для оплаты счетов через терминал обслуживания «ТНС энерго НН» или Сбербанка. Теперь в нем будет зашифрована сумма обязательного и рекомендуемого платежа. Поэтому, если клиент выберет для себя другой вариант оплаты, то эту сумму можно будет скорректировать в момент оплаты через терминал.

- Где в квитанции указана сумма, обязательная к оплате?

В счете сумма обязательного платежа указана в строке «Итого» верхней таблицы расчета за определенный месяц, например, «Расчет за август 2018 года» и в верхней правой графе «К оплате». В нее входит сумма платежа за расчетный (прошедший) месяцс учетом долга или переплаты, а также начисленные пени. Этот объем электричества уже потреблен и должен быть оплачен во избежание штрафных санкций.

- Можно ли отказаться от оплаты рекомендуемого платежа, указанного в квитанции нового образца?

Рекомендуемый платеж указан в графе «Рекомендуемая сумма к оплате за …(указывается определенный месяц) 2018 года»верхней таблицы расчета. Также рекомендуемый платежучтен в графе «К оплате с учетом рекомендуемого платежа», расположенной над QR-кодом. Именно эта сумма зашифрована в штрих-коде и QR-коде. Внесенные по данному варианту средства пойдут в счет оплаты потребления текущего месяца, а значит, клиент будет застрахован от возникновения долга. При желании от оплаты рекомендуемого платежа можно отказаться и внести деньги через терминалы «ТНС энерго НН», «Сбербанка» или в отделениях Почты России в размере обязательного платежа, предварительно скорректировав сумму к оплате.

- Как самому рассчитать текущие платежи по таблице в квитанции нового образца?

Этот вариант платежа высчитывается по текущим показаниям счетчика. В нем учитывается и обязательный платеж, то есть начисление за расчетный месяц (прошедший), и за текущий месяц на конкретную календарную дату. Для расчета можно использовать предлагаемую к заполнению таблицу «Расчет на текущую дату». Этот способ особенно удобен для жителей домов, которые хотят и платить, и передавать показания одновременно. Для этого нужно лишь заранее рассчитать платеж на дату отправки данных в «ТНС энерго НН». Одновременно внести платеж и передать показания можно через терминалы самообслуживания, расположенные в Центрах обслуживания клиентов компании и на внешних площадках, в мобильных офисах «ТНС энерго НН», в терминалах самообслуживания Сбербанка России или через услугу Сбербанк онлайн.