Нижегородских художников выгоняют с Большой Покровской

СЕГОДНЯ 18:20 2018-08-14T18:35:48+03:00

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Выставка-продажа картин, которая более 30 лет находится на Большой Покровской, уже давно стала настоящим символом Нижнего Новгорода. Перед чемпионатом мира по футболу нижегородских художников попросили освободить забор вокруг университетского здания, аргументировав это мерами безопасности. Но чемпионат давно закончился, а художники до сих пор не могут вернуться на свое место.

- Нам не показывают никаких официальных документов, которые бы говорили о том, что мы должны уйти, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» художница Наталья Панина. – К нам просто подходят представители районной администрации и выгоняют.

Нижегородских художников выгоняют с Большой ПокровскойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам художника Виктора Соколова, сейчас всех художников согнали в Университетский переулок. И если в начале переулка, который упирается в Большую Покровскую, прохожие могут увидеть картины , то дальше прохожих очень мало. А желающих продать свои работы очень много. По словам Натальи Паниной, в общей сложности картины продают около 50 художников. И все, кто сейчас хочет продать свои работы, стараются встать как можно ближе к Большой Покровской.

- В выходные здесь собирается очень много художников, места всем не хватает, - рассказал «Комсомолке» Виктор Соколов. – Некоторые приходят в пять утра, чтобы занять место.

Но вернуться на историческое место художникам не разрешают. По словам Натальи Паниной, представители администрации Нижегородского района обвиняют художников в незаконной торговле.

- Но у нас это больше выставка картин, - уверена Наталья. – К нам специально приезжают посмотреть, поговорить, к нам приходят учиться молодые художники.

По словам Натальи, администрация Нижегородского района обвиняет художников в том, что они портят забор, который якобы является культурной ценностью. После чего предложили сделать стенды, на которые можно будет вешать картины.

- Но какими должны быть стенды: стационарными или переносными, они не пояснили, - говорит Наталья Панина. – Если переносными, то не каждый художник сможет таскать все это на себе, а если стационарные, то для их установки нужно получать множество разрешений.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» обратилась в администрацию с просьбой объяснить, почему художников выгоняют с исторического места.

- Ранее выставка «Вернисаж» размещалась на решетке забора ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет имени Н.И. Лобачевского», что противоречит правилам благоустройства, - рассказали в департаменте экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода. - Внешний вид объектов выглядел не эстетично и не имел правового статуса.

На основании обращения администрации Нижегородского района департаментом экономического развития подготовлен проект постановления, который предусматривает организацию ярмарок «Вернисаж» по продаже картин нижегородскими художниками по адресам: переулок Университетский, напротив дома № 39А, а также на улице Большой Покровской, напротив дома № 37, вдоль ограждения ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет имени Н.И. Лобачевского». Кроме того, картины должны будут висеть на мольбертах.

Более того, по данным департамента экономического развития, при проведении второй очереди работ по реконструкции Большой Покровской на центральной пешеходной улице города планируется создать специально оборудованных торговых мест: стеллажей, мольбертов, которые будут использоваться для продажи картин. Заниматься этим будет автономная некоммерческая организация «Институт развития городской среды Нижегородской области».

- Реализация проекта окажет положительный эффект на туристическую привлекательность улицы Большой Покровской, а также на формирование современного торгового обслуживания населения, - считают в департаменте экономического развития.

Однако те, кто так же, как и художники продает свои изделия на Большой Покровской считают, что все дело в деньгах.

Нижегородских художников выгоняют с Большой ПокровскойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Все началось, когда вместе с художниками стали приходить торговцы со всякой китайской ерундой, - высказал свое мнение один из продавцов народных промыслов, который продает свои изделия недалеко от художников. – Они заполонили все тут, стали загораживать художников, от них постоянная грязь, мусор, коробки валяются.

Однако столы со штампованными гравюрами, магнитиками и прочей китайской ерундой так и остались стоять на Большой Покровской, переместившись лишь на противоположную сторону центральной улицы города.

- Так они же платят администрации, - улыбнулся продавец народных промыслов. – А художники не платят.

По словам Натальи Паниной, им не раз предлагали скидываться хоть по тысячи рублей в месяц в качестве аренды. Но денег у художников нет.

- Сейчас картины почти не покупают, - с сожалением сказала Наталья. – Иногда по нескольку месяцев не удается продать ни одной картины. И если все переведут в рыночные отношения, если будут брать плату за аренду, настоящие художники уйдут, останутся только китайские безделушки.