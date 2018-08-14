Нижегородские вузы подвели итоги приемной кампании-2018

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-14T17:18:36+03:00

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Все нижегородские вузы уже зачислили будущих бакалавров и специалистов. Какие специальности стали наиболее востребованы среди абитуриентов, из каких городов приехали будущие студенты и какую стипендию они смогут получать - об этом рассказали на пресс-конференции министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и представители нижегородских вузов.

Лучшие выпускники остались в Нижнем Новгороде

Министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина, количество бюджетных мест по очной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета в текущем году увеличилось и составило 6490 мест. В прошлом году поступить на бесплатное обучение могли 6390 человек. Но, несмотря на увеличение мест, проходной балл в этом году вырос во всех вузах и по всем направлениям.

- Мы отмечаем рост баллов ЕГЭ по русскому языку и профильной математике, - сказал Сергей Злобин. - Кроме того, увеличилось и количество 100-балльных результатов. Если в прошлом году таких работ было 116, то в этом году уже 141 наивысший результат получили 135 школьников, 6 из которых достигли 100-балльных результатов по двум учебным предметам. Окончательные итоги ЕГЭ будут подведены в октябре текущего года.

Немного снизилось и количество апелляций по сравнению с прошлым годом.

- Хочу подчеркнуть, что мы положительно относимся к подаче апелляций, - заявил Сергей Злобин.- Однако в этом году в ходе работы конфликтной комиссии увеличения баллов было меньше, чем в прошлом году, что говорит о высоком качестве первичной проверки. Основной накал страстей проходил в самих вузах.

Представители всех высших учебных заведений отметили, что в этом году желающих получить высшее образование было особенно много.

Директор НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Валерий Зусман.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В этом году абитуриентов было на 30 процентов больше, чем в прошлом, - сказал директор НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Валерий Зусман. - Много олимпиадников по сравнению с 2017 годом. К нам пришли абитуриенты - победители или призеры Всероссийской олимпиады - и выбрали не Москву и Санкт-Петербург, а нижегородскую «Вышку». Это очень отрадно.

Вырос и средний проходной балл в Высшей школе экономики. В этом году он составил 85,2 балла. В 2017 году он был немного ниже - 82,9 балла. При этом проходной балл вырос на всех направлениях. Наибольший интерес у будущих студентов вызвала «Программная инженерия». В прошлом году она тоже была популярна, однако в этом году конкурс был просто огромный, а потому и попасть на это направление было чрезвычайно сложно. Но интересовали будущих студентов и классические направления.

- Я очень рад тому, что не меньший интерес вызвала прикладная математика и информатика, - сказал Валерий Зусман. - Моя личная радость связана с фундаментальной математикой. Эта ментальная сфера, это иной язык. И мне очень приятно, что приходят молодые люди и говорят, что хотят изучать ментальную математику, это значит, что они будут изучать другой взгляд на мир.

- Интересуют абитуриентов и гуманитарные направления. Высшая школа экономики, стараясь идти в ногу со временем, в этом году открыла новую программу магистратуры - «Литература и медиа». В рамках этой программы «Вышка» будет готовить интернет-журналистов, специалистов в области интернет-телевидения. При этом бюджетных мест в Высшей школе экономике достаточно много - 580, и по ряду направлений их значительно больше, чем в других вузах региона, - улыбнулся Валерий Зусман.

Программная инженерия популярна и в ННГУ имени Н. И. Лобачевского.

Проректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского Никита Авралев.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Популярны все направления, связанные с IT-технологиями, - подтвердил проректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского Никита Авралев. - Здесь очень высокие проходные баллы. Неизменно остается популярным все, что связано с международными отношениями, юриспруденцией, экономикой, управлением. Самый высокий проходной балл у нас был на «Международные отношения» - 283 балла. Дальше «Юриспруденция» - 275 баллов. Очень отрадно, что из года в год повышается спрос на классические направления подготовки. Это математика и фундаментальная математика. Если раньше туда приходили ребята с очень высоким результатом по русскому языку и низким по математике, то сейчас приходят с высоким баллом по математике и физике. Специалисты в области математики сейчас очень востребованы практически во всех сферах. Очень большой прорыв совершила химия. Проходной балл здесь вырос на 25 пунктов и составил 210 баллов. Вырос проходной балл и на классические направления - филологию и историю.

Особо отметил Никита Авралев, что 95 процентов ребят, которые уже зачислены в ННГУ имени Н. И. Лобачевского, имеют балл 200 и выше. По предварительным оценкам, средний проходной балл в вузе по сравнению с прошлым годом вырос на 2,5 пункта и составил 78 баллов.

Увеличилось в вузе и количество олимпиадников. В этом году в университет Лобачевского поступило 35 победителей и призеров перечневых олимпиад. И это весьма разносторонние ребята. Более 40 новоявленных студента имеют 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов,

Причем в этом году в ННГУ имени Н. И. Лобачевского пришло немало ребят с двумя 100-балльными результатами. А у одной абитуриентки 298 баллов. Она поступила в Институт международных отношений и мировой истории. Кроме того, в университет пришло учиться более 500 медалистов. Такой ажиотаж среди лучших выпускников не случаен. ННГУ является лидером среди нижегородских вузов по количеству бюджетных мест и по местам в вузовских рейтингах, составляя серьезную конкуренцию столичным вузам.

В НГТУ имени Р. Е. Алексеева тоже отметили небывалый всплеск среди абитуриентов.

Проректор НГТУ имени Р. Е. Алексеева Евгений Ивашкин.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Нижегородская область пользуется большой популярностью среди абитуриентов других городов, и в этом году у нас их на 20 процентов больше по живым людям, - рассказал проректор НГТУ имени Р. Е. Алексеева Евгений Ивашкин. - Весь прирост идет из других регионов. Радует, что мы популярны, но расстраивает, что ребята, получив техническое образование, уедут к себе, и для наших предприятий не останется выпускников. Отличительной чертой приемной кампании-2018 в НГТУ имени Р. Е. Алексеева стало резкое увеличение проходного балла среди целевиков.

- Мы рекомендовали руководителям предприятий делать серьезный отбор, - объяснил Евгений Ивашкин. - Мы показали на цифрах, что если к нам присылают слабых студентов, то их отчисляют на первом- втором курсе. В этом году конкурс среди целевиков был больше, чем на бюджетные места. Очень порадовало направление автоматизации, где проходной балл на целевые места составил 200 с лишним баллов. Очень радуют специальности, которые востребованы предприятиями Нижегородской области: это ядерная энергетика,

IT-технологии, химические технологии. Чем сильнее нижегородская промышленность, тем у нас больше конкурс.

Однако в НГТУ имени Р. Е. Алексеева стараются попасть не только нижегородцы. География студентов здесь очень обширная. Здесь есть ребята из Калининграда, которые поступают на судостроительные специальности, из Мурманска, Северодвинска, которых интересует судостроение и атомная энергетика, а также приезжают с Камчатки, где находятся атомные подводные лодки Тихоокеанского флота.

А вот НГСХА делает ставку на абитуриентов Нижегородской области, которые в будущем с успехом находят работу по своей специальности.

Первый проректор, проректор по учебно-методической работе НГСХА Георгий Жданкин.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- У нас традиционно большинство абитуриентов из Нижегородской области, - рассказал первый проректор, проректор по учебно-методической работе НГСХА Георгий Жданкин. - В этом году на десять процентов увеличилось количество бюджетных мест - около 800. При этом проходной балл вырос более чем на один процент. Традиционно самыми востребованными специальностями являются ветеринария, зоотехния, агрономия. Как правило, ребята идут осознанно на эти направления, оставляют подлинники и потом у нас обучаются. При этом на все бюджетные места в НГСХА был высокий конкурс, а это значит, что интерес школьников к аграрному образованию возрастает.

- Самый большой поток абитуриентов, поступающих в сельхозакадемию, приезжает из Уренского района. И это вполне объяснимо: недавно в Уренском районе побывали глава Нижегородской области Глеб Никитин и ректор НГСХА Александр Самоделкин. Там хорошо реализовывается программа развития района: создаются современные индустриальные фермы более чем на тысячу голов крупного рогатого скота, наши студенты проходят там практику. Уренский район - это пример успешного социально-экономического развития региона, - объяснил Георгий Жданкин. - И, что очень важно для нас, у района есть понимание относительно наших выпускников. Развитие района и сотрудничество администрации с НГСХА привело к тому, что в этом году в сельхозакадемию поступило около 50 человек из Уренского района. Более того, в этом году более 20 выпускников вернулись туда работать.

Стоит отметить, что в НГСХА постоянно увеличивается количество бюджетных мест на популярные направления обучения. Выпускников нижегородской сельхозакадемии высоко ценят на всех аграрных предприятиях области. А потому постоянно растет процент трудоустройства выпускников вуза по специальности. Несмотря на то что НГСХА нацелена на нижегородских абитуриентов, здесь учится немало и иностранцев. В этом году поступило 150 человек из стран дальнего зарубежья. Так же, как и местные ребята, они чаще всего выбирают ветеринарию, зоотехнию и агрономию. При этом сельхозакадемия всех своих иногородних студентов обеспечивает общежитием.

- В этом году было отремонтировано одно из общежитий, - отметил Георгий Жданкин. - Так что мест достаточно.

В архитектурно-строительном университете абитуриенты также порадовали высокими баллами.

Начальник управления довузовской подготовки и маркетинга образовательной деятельности ННГАСУ, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Лихачева.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В этом году поднялся проходной балл почти по всем направлениям и средний балл в вузе вырос на полбалла, - рассказала начальник управления довузовской подготовки и маркетинга образовательной деятельности ННГАСУ, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Лихачева. - Нашему вузу в этом году выделено 765 бюджетных мест. Из них 567 - на подготовку бакалавриата и специалитета.

- Есть у нашего архитектурно-строительного университета и своя особенность. На направлении подготовки «Строительство» в этом году было 256 бюджетных мест. Как вы понимаете, это большая цифра для одного направления. Тем не менее на эти места был достаточно высокий конкурс. Мы закрылись 183 баллами, - поделилась результатами Светлана Лихачева. - При таком количестве мест отрадно видеть, что проходной балл вырос. Также вырос проходной бал на целевые места.

- Видно, что предприятия работают со своими будущими работниками, - прокомментировала Светлана Лихачева эту тенденцию. - У наших целевиков есть баллы за 200.

Кроме того, ННГАСУ имеет партнерские отношения со многими нижегородскими работодателями в сфере строительства и успешно готовит для них будущих работников. Около 90 процентов выпускников строительного университета трудоустраиваются по специальности. В эту приемную кампанию, как и в прежние, популярностью пользовались творческие направления ННГАСУ - архитектура, дизайн архитектурной среды, дизайн, ландшафтная архитектура. На эти направления пришли у нас и 100-бальники, и победители олимпиад школьников.

Архитектурная школа ННГАСУ пользуется популярностью не только в Нижегородской области, но и далеко за ее пределами.

- Это одна из ведущих архитектурных школ России. Наши студенты регулярно побеждают на конкурсах дипломных проектов, - рассказала Светлана Лихачева. - На эти направления традиционно приезжают абитуриенты со всей страны.

Приятной неожиданностью приемной кампании-2018 стал возросший интерес выпускников школ к педагогическому образованию.

Ответственный секретарь приемной комиссии Мининского университета Ольга Курылева.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В Мининском университете общее количество бюджетных мест 1077, что на 60 мест больше, чем в прошлом году: 687 мест по программам бакалавриата и 390 мест по программам магистратуры, - рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Мининского университета Ольга Курылева. - Средний конкурс составил десять человек на место. Самым популярным у абитуриентов стало педагогическое образование с профилем «История и обществознание», «История права», также профессиональное обучение с профилем «Экономика и управление». На этих направлениях конкурс составил уже 40 человек на место. Средний балл у нас также подрос на два пункта. Но самые высокие проходные баллы наблюдаются на направления педагогического образования с профилем «Иностранный язык»: английский - китайский и английский - немецкий. Средний проходной балл - от 230 до 250 баллов на педагогические направления.

Получить педагогическое образование стремятся и выпускники со 100-балльными аттестатами. В основном в Мининский университет приходят те, кто сумел набрать высший балл по русскому языку и литературе. Есть один молодой человек со 100-балльным результатом по географии. И ожидаемо он выбрал географическое направление.

Очень много пожеланий об усилении преподавания физики поступило от представителей других вузов.

- Мы открыли профиль «Физика и математика», - успокоила Ольга Курылева. - Если раньше мы готовили педагогов-математиков-физиков, то сейчас физика в приоритете. Конкурс на эти направления растет, и проходной балл тоже увеличивается.

Кроме того, в Мининском университете в этом году открыты два новых профиля - это «Бизнес-педагогика» и «Цифровая педагогика».

Учиться в педагогический университет приезжают не только из городов Нижегородской области. Здесь учатся студенты со всей страны. Приемная комиссия вуза насчитала 60 регионов, из которых приехали будущие студенты. При этом многие абитуриенты выбирают Мининский университет как единственный вуз.

Школьники перестали бояться ЕГЭ

Проанализировав приемную кампанию-2018, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин пришел к выводу, что выросло качество школьного образования, а также изменилось отношение учащихся и их родителей к Единому государственному экзамену.

- Тенденция сегодняшнего мира - это обучение всю жизнь. Для того чтобы соответствовать любому рабочему месту, необходимо постоянно обучаться, повышать свою квалификацию, и преподаватели - не исключение. Они накапливают опыт подготовки к ЕГЭ - это нормально, - считает Евгений Ивашкин. - Преподаватели, которые хотят, чтобы их ученики выходили с высокими баллами по ЕГЭ, прорабатывают большой объем литературы, тестов, и это сказывается на итоге.

Светлана Лихачева считает, что дети перестали бояться сдавать физику.

Кроме того, сегодня ЕГЭ перестал быть просто набором тестов, на которые можно отвечать наобум. И сегодня Единый государственный экзамен отражает реальные знания учащихся.

- ЕГЭ по физике, химии и математике достигли такого уровня, что он достаточно хорошо отражает, насколько ребенок знает этот предмет, - считает Никита Авралев. - Если они приходят, и у них 100, 90 или 70 баллов, да, они могут перенервничать немного. Но звездочки остаются звездочками, а середняки остаются середняками, но у всех у них путь к профессиональным знаниям, по сути, только начинается.

- Но ЕГЭ - это не цель, а инструмент, - настаивает Валерий Зусман. - Потом дети приходят учиться. А что требуется в вузе? От них требуется проектное мышление и способность реагировать на изменяющуюся ситуацию внешней среды. И ребята с высокими баллами ЕГЭ очень часто хорошо подготовлены и к проектному мышлению, и к творческой реакции в сложных ситуациях.

Кроме того, такие студенты имеют все шансы получать высокую стипендию, которая порой сопоставима с хорошей зарплатой квалифицированного работника. По словам Никиты Авралева, хороший мотивированный студент может получать хорошие деньги за свою учебу.

- Есть ребята, которые получают повышенную стипендию за отличную учебу, мы также имеем право добавить за научную деятельность, за спортивные успехи и за образовательную деятельность, - рассказал Никита Авралев. - Здесь все зависит от студента и его желаний. У нас магистрант получает свою повышенную, Потанинскую и Оксфордскую стипендии. И у него в месяц получается около 40 тысяч рублей.