В нижегородских автобусах могут исчезнуть кондукторы
Содержание кондукторов обходится достаточно дорого для муниципального предприятия "Нижегородпассажиравтотранс", у которого и так огромное количество долгов. Для того чтобы сократить расходы, департамент транспорта и связи Нижнего Новгорода хочет вернуть советскую систему самостоятельной оплаты проезда.
- Мы хотим уйти от кондукторов, чтобы пассажиры, заходя в общественный транспорт сами, без напоминаний, оплачивали свой проезд, - рассказала о планах директор департамента Елена Кузнецова.
Для того чтобы выяснить, насколько сознательны нижегородские пассажиры, департамент транспорта планирует установить в некоторых автобусах оборудование, которое позволяет пассажирам самостоятельно оплачивать проезд как наличными, так и банковскими картами.
- К сожалению, поставка оборудования задержалась, а потому пока эта система не начала действовать, - объяснила Елена Кузнецова. – Но уже в августе, я думаю, что мы установим ее на некоторых автобусах. И тогда будет ясно, могут ли люди оплачивать проезд без кондуктора.
Следить за тем, чтобы в автобусах не катались «зайцем», будет специальная линейная служба. Именно она возьмет на себя роль контролеров.
- Сейчас мы формируем службу, и с сентября она начнет активно действовать, - рассказала Елена Кузнецова. – Как только мы будем готовы, мы обязательно оповестим жителей, чтобы они не пугались, когда у них будут просить предъявить билет.
Причем линейная служба будет проверять билеты не только в муниципальном транспорте, но и в частных маршрутках.
- Мы планируем усилить контроль за частными перевозчиками, - сказала Елена Кузнецова.