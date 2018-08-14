2018-08-14T16:07:31+03:00
Общество

В нижегородских автобусах могут исчезнуть кондукторы

Департамент транспорта и связи испытает новую систему оплаты проезда
Юлия ДАНЧЕНКО
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В нижегородских автобусах могут исчезнуть кондукторыВ нижегородских автобусах могут исчезнуть кондукторыФото: из архива «КП»
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Содержание кондукторов обходится достаточно дорого для муниципального предприятия "Нижегородпассажиравтотранс", у которого и так огромное количество долгов. Для того чтобы сократить расходы, департамент транспорта и связи Нижнего Новгорода хочет вернуть советскую систему самостоятельной оплаты проезда.

- Мы хотим уйти от кондукторов, чтобы пассажиры, заходя в общественный транспорт сами, без напоминаний, оплачивали свой проезд, - рассказала о планах директор департамента Елена Кузнецова.

Для того чтобы выяснить, насколько сознательны нижегородские пассажиры, департамент транспорта планирует установить в некоторых автобусах оборудование, которое позволяет пассажирам самостоятельно оплачивать проезд как наличными, так и банковскими картами.

- К сожалению, поставка оборудования задержалась, а потому пока эта система не начала действовать, - объяснила Елена Кузнецова. – Но уже в августе, я думаю, что мы установим ее на некоторых автобусах. И тогда будет ясно, могут ли люди оплачивать проезд без кондуктора.

Следить за тем, чтобы в автобусах не катались «зайцем», будет специальная линейная служба. Именно она возьмет на себя роль контролеров.

- Сейчас мы формируем службу, и с сентября она начнет активно действовать, - рассказала Елена Кузнецова. – Как только мы будем готовы, мы обязательно оповестим жителей, чтобы они не пугались, когда у них будут просить предъявить билет.

Причем линейная служба будет проверять билеты не только в муниципальном транспорте, но и в частных маршрутках.

- Мы планируем усилить контроль за частными перевозчиками, - сказала Елена Кузнецова.

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