Татьяна Годунова: «Причины две – моя семья и слухи о том, что я купила корону»

10 Авг. 10:00 2018-08-10T21:15:38+03:00

Обладательница титула «Миссис Нижний Новгород 2018» рассказала на Радио «КП» 92,8FM, почему отказалась ехать на конкурс «Миссис Россия-2018»

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Уже в следующую субботу, 18 августа, в Москве состоится финал конкурса «Миссис Россия-2018». Планировалось, что участие примут три нижегородки, но из-за скандала в соцсетях обладательница титула «Миссис Нижний Новгород 2018» Татьяна Годунова отказалась ехать в столицу.

Кто будет представлять Нижний Новгород, как готовится к участию команда и почему главная претендентка на корону, победительница конкурса «Миссис Нижний Новгород» решила отказаться от участия в конкурсе, в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM рассказали сама Татьяна Годунова и директор конкурса «Миссис Нижний Новгород» Дарья Цыбина.

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