Татьяна Годунова: «Причины две – моя семья и слухи о том, что я купила корону»
Уже в следующую субботу, 18 августа, в Москве состоится финал конкурса «Миссис Россия-2018». Планировалось, что участие примут три нижегородки, но из-за скандала в соцсетях обладательница титула «Миссис Нижний Новгород 2018» Татьяна Годунова отказалась ехать в столицу.
Кто будет представлять Нижний Новгород, как готовится к участию команда и почему главная претендентка на корону, победительница конкурса «Миссис Нижний Новгород» решила отказаться от участия в конкурсе, в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM рассказали сама Татьяна Годунова и директор конкурса «Миссис Нижний Новгород» Дарья Цыбина.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Татьяна Годунова: «Те, кто говорит, что я купила корону - негармоничные люди с неинтересной жизнью»