«Я думаю, что мы пошумим в плей-офф КХЛ» - Ян Голубовский

СЕГОДНЯ 18:40 2018-08-13T18:43:20+03:00

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1 сентября стартует одиннадцатый по счету сезон Континентальной хоккейной лиги 2018-2019. В ее рамках пройдет 775 игр: каждая команда проведет 62 матча. Всего в КХЛ будут принимать участие 25 хоккейных команд, среди которых есть и нижегородский ХК «Торпедо».

Сегодня, 13 августа 2018 года, на радио «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» обсуждался будущий сезон. В гостях был генеральный менеджер «Торпедо» Ян Голубовский. Он оценил шансы нижегородцев и рассказал о том, какую философию нужно привить клубу.

Сначала Голубовский сказал несколько слов о завершившемся в Нижегородской области Кубке губернатора. ХК «Торпедо» занял второе место, уступив екатеринбургскому «Автомобилисту».

- В целом мне понравилась игра команды на предсезонке. Мы смогли посмотреть ребят, а особенно тех, кто бьется за место в основном составе. В целом было много материала для выстраивания оптимального состава. Так что мы турниром довольны, - подвел итоги генеральный менеджер ХК «Торпедо».

Говоря о том, как нижегородцы выглядели на фоне других клубов, Голубовский подчеркнул, что ему понравилась игра с «Автомобилистом».

- Даже то, что мы вели за 5-6 минут до конца, со счетом 3:2 - это показывает, что мы можем бороться с очень мощным соперником с очень серьезным бюджетом, - отметил он.

Следующей темой для обсуждения стал игровой состав «Торпедо» на предстоящий сезон КХЛ.

- Ставки будут на звено легионеров. И да, нам очень понравились Галузин, Паршин, Варнаков. Очень понравились Баранцев и Орлов. Это вот два основных звена. Но я хочу сказать, что у нас и третье и четвертое звенья интересные, пятое уже вырисовывается – они заслужили место в составе. Они могут играть на уровне первых и иногда даже составить им конкуренцию, если кто-то не попадает в игру, - заявил Голубовский.

Кроме того, он сказал несколько слов о легионере Энди Миле.

- Он интересный игрок, центральный, очень креативный. На данном этапе я считаю, что ребята-легионеры приехали из другого хоккея, где, наверное, цена ошибки чуть меньше, у нас чуть-чуть другая история и на данном этапе Энди нужно поправить свою игру в своей зоне, чуть-чуть меньше рисковать, - поделился своим мнением генеральный менеджер ХК «Торпедо».

Комментируя переход нижегородского клуба в восточную конференцию, Голубовский выделил, что это ничего не меняет. Разницы, в какой конференции «Торпедо», нет.

В сезоне 1997-1998гг. Голубовский играл в составе Detroit Red Wings и стал обладателем Кубка Стэнли. Вспоминая это, он говорит, какой философии не хватает ХК «Торпедо».

- Это был прекрасный опыт, который до сих пор позволяет мне идти по жизни. Та информация, то, что я видел, то, как все готовились к играм, какая атмосфера царила в команде, какая философия от верхушки до обслуживающего персонала. Все были объединены в одно на благо результата и команды. Как раз эту философию мы и хотим привить у нас в «Торпедо», - поделился Голубовский.

По его словам, новый сезон КХЛ будет очень интересным:

- Мы на востоке – это раз. Второе – мы меняем игру в пользу атаки, больше комбинированный и интересный хоккей, где ребята стараются быть креативными, стараются не как можно меньше пропустить, а как можно больше забить. Хоккей должен быть сбалансированным.

Весной 2018 года главным тренером ХК «Торпедо» стал Дэвид Немировски. Голубовский сказал в эфире «КП НН» несколько слов о его тактике.

- Во главе всего – взятие ворот соперника. Это самый главный момент, во что внес изменения Дэвид, – ребята теперь не боятся играть в хоккей. Это самое главное. Они импровизируют на льду, они лезут на ворота, они пытаются обыгрывать в чужой зоне, они друг другу помогают. Большая ошибка нашего хоккея в некоторых командах - когда игрок с шайбой, а остальные смотрят. Тут другое совсем: тут игрок с шайбой, и все себя открывают, помогают ему, - объяснил генеральный директор клуба.

В конце встречи он прямо сказал, что цель ХК «Торпедо» в предстоящем сезоне – это обязательное попадание в плей-офф.

- Я думаю, мы пошумим в плей-офф КХЛ, - улыбнулся Голубовский.