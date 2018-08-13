Афиша Нижнего Новгорода с 15 по 22 августа: «Шоу каскадеров», фестиваль польского кино и «Мультобоз»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-13T13:39:54+03:00

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«Шоу каскадеров»: танки, бигфуты и автомобили-трансформеры

Грандиозное семейное «шоу каскадеров» пройдет в Нижнем Новгороде. Зрелищное представление презентует российский театр «Каскадер». Зрители увидят выступление на танках, трансформеры, бигфуты и имитацию боев Великой Отечественной войны. Гостей удивят первый и единственный в России автомобиль-трансформер «ВАЗбэлби» и «Оптимус Прайм», способные не только ездить и превращаться в роботов, но и стрелять из оружия. В подготовке номеров была задействована группа «Автородео» - участник ежегодных фестивалей каскадеров, обладатель различных премий. В состав «Автородео» входят только высококвалифицированные спортсмены, раллисты, кроссовики, артисты и каскадеры высшей категории. Они принимали участие в съемках советских фильмов и клипов.

Каскадеры демонстрировали мастерство в странах Прибалтики и в Казахстане. С новым шоу каскадеры отправятся в тур по России. Помимо Нижнего Новгорода они посетят Орел, Тверь, Мурманск, Тулу, Липецк и многие другие города. (0+)

30 и 31 августа, 1 и 2 сентября, 18.00

Стадион «Полет», ул. Чаадаева, 16-а; тел. 272-08-43

Билеты: от 800 руб. (дети до 5 лет - бесплатно)

«НеТрамплин Party»: прощаемся с летом!

18 августа на Гребном канале пройдет последний open-air лета-2018. Всех гостей ждет непрерывный 13-часовой музыкальный марафон. В этот раз подобрался очень олдскульный состав, почти все музыканты уже очень давно на сцене: кто-то собрал состав старых групп, кто-то и не распадался, а кто-то выйдет на сцену со своими новыми проектами. На один вечер вновь соберется вместе «Смальта» - одна из самых энергетически сильных групп, чей музыкальный ориентир - гранж и альтернативный рок. Распавшийся в 2009 году коллектив вновь объединится на один вечер, чтобы порадовать своих поклонников и зарядить их своим драйвом! Также в программе после заката «Йети-бомж», Ninja Guys и еще много интересного! (18+)

18 августа, 16.00

Гребной канал

«Висла»: фестиваль польского кино в «Арсенале»

Фестиваль польских фильмов «Висла» проходит 11 лет и уже стал постоянным событием в культурном календаре России. Его главной целью является представление российским зрителям наиболее выдающихся произведений польского кинематографа, поэтому ежегодно фестиваль проводится и за пределами столицы. Для большинства фильмов показ на фестивале является премьерой в России, а зрителям «Висла» предоставляет уникальную, зачастую единственную возможность посмотреть польские фильмы на большом экране. В программу фестиваля входят лучшие польские художественные, документальные фильмы, снятые за последние год-полтора, а также дебюты студентов и выпускников ведущих польских киношкол. (18+)

Программа фестиваля:

21 августа, 19.00 - «Планета синглов», реж. Митя Окорн, Польша, 2016 г.

22 августа, 19.00 - «Я - убийца», реж. Мацей Пепшица, Польша, 2016 г.

23 августа, 19.00 - «Мария Склодовска-Кюри», реж. Мари Ноэль, Польша - Бельгия - Франция - Германия, 2016 г.

24 августа, 19.00 - «Однажды в ноябре», реж. Анджей Якимовски, Польша, 2017 г.

25 августа, 15.00 - «Ван Гог. С любовью, Винсент» (анимация), реж. Дорота Кобела, Хью Уэлшман, Великобритания - Польша, 2017 г.

26 августа, 15.00 - «За синей дверью», реж. Мариуш Палей, Польша, 2016 г.

28 августа, 19.00 - «Лучше всех», реж. Лукаш Пальковски, Польша, 2017 г.

29 августа, 19.00 - «Причастие» (документальный фильм), реж. Анна Замецка, Польша, 2016 г.

30 августа, 19.00 - блок короткометражных художественных фильмов.

2 сентября, 15.00 - «Послеобразы», реж. Анджей Вайда, Польша, 2016 г.

Арсенал, Кремль, стр. 6; тел.: 423-57-41, 422-75-55

Билеты: 100 - 150 руб.

«Мультобоз»: фестиваль короткометражной анимации

«Мультобоз» - это сборники лучших российских анимационных короткометражек разных лет, которые являются призерами и номинантами самых престижных кинофестивалей мира (МКФ в Каннах, Берлине, Аннеси и других), обладателями престижных кинопремий.

Российская авторская анимация считается одной из ведущих в мире, ее фильмы номинируются на «Оскар», входят в списки и программы лучшей анимации года, в топ рейтингов лучших фильмов всех времен и народов, достойно представляет нашу страну в мире и может являться предметом гордости для наших соотечественников. Эти фильмы ценят и любят за рубежом, где их показывают в кинотеатрах, и даже в школах. В нашей стране они представлены в основном на профессиональных анимационных мероприятиях и мало известны широкому зрителю

Фестиваль короткометражной российской анимации «Мультобоз» познакомит широкий круг зрителей с лучшими фильмами из коллекций студий страны. Первые три программы включают анимацию Школы-студии «ШАР». Все фильмы ориентированы в первую очередь на молодежь. Сами создатели короткометражек - режиссеры, сценаристы, композиторы, - в подавляющем большинстве такие же молодые люди, хоть и добившиеся в своей профессии самых больших высот. Поэтому их фильмы - юморные, смелые, яркие, неординарные, ломающие стереотипы, но одновременно очень душевные. (16+)

23 и 24, 26 - 29 августа, 14.30

Кинотеатр «Орленок», ул. Б. Покровская, 39-а; тел. 433-16-35

Билеты: от 80 руб.

«Естественный отбор» и «Невидимая мощь Вселенной»

Нижегородский планетарий приглашает на захватывающие полнокупольные программы

«Естественный отбор» (Нидерланды, 2011) завоевал награду на Jena Fulldome Festival в 2010 году. Программа получила наивысшую оценку аудитории среди 26 полнокупольных шоу, представленных на фестивале, а также награду за лучшее музыкальное сопровождение на Imiloa Fulldome Film Festival в 2010 году. Кроме того, «Естественный отбор» - финалист Immersive Film Festival 2011.

…В XIX веке многие физические явления и законы природы уже были открыты. Одной из последних загадок оставался наиболее впечатляющий природный механизм - эволюция. Каким образом возникают новые виды жизни, которые заменяют вымирающие? Чарльз Дарвин выступил со своим научным объяснением этой тайны тайн… (12+)

18 августа, 17.00

Билеты: 250 руб.

Исследование космического излучения помогает ученым лучше понять процессы, происходящие во Вселенной. Космические обсерватории Ньютон и Интеграл изучают рентгеновское и гамма-излучение. В 2028 году на спутнике АФИНА будет запущен на орбиту самый чувствительный из когда-либо созданных рентгеновских телескопов. Это будет очень важный проект для рентгеновской астрономии. Полнокупольная программа «Невидимая мощь Вселенной» - о достижениях современной астрономии, результатах наблюдений передовых наземных и космических обсерваторий, о природе явлений, связанных с космическим рентгеновским и гамма-излучением. (12+)

25 августа, 17.00

Билеты: 250 руб.

Нижегородский планетарий, ул. Революционная, 20; тел.: 272-50-94, 246-77-89

Премьера сезона в «Комедiи»: «Рандеву на Брайтон-бич»

В современном Нью-Йорке судьба сводит двух выходцев из России. Он - старый еврей, одинокий обитатель Брайтон-Бич, эмигрировавший в Америку 20 лет назад, но так и не ставший там «своим». Она - молодая американка, которую в США родители-эмигранты привезли еще ребенком. Он попал под колеса ее машины, и суд обязал ее ухаживать за ним на общественных началах. У обоих свои непростые отношения и с покинутым СССР, и с приютившей Америкой, а потому каждый их разговор больше напоминает поединок, полный иронии и сарказма. Однако в процессе ежедневных столкновений выясняется, что прошлое связывает их гораздо больше, чем судебное решение. (16+)

29 августа, 18.30

Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел.: 430-69-14, 434-04-24

Билеты: от 500 руб.

Выставка Галины Петровой. Графика

Галина Сергеевна Петрова - мастер станковой графики, автор пейзажных циклов, посвященных историческим местам Нижнего Новгорода и земли нижегородской. Графические работы, выполненные в технике «сухая пастель»: «На Ильинке» и «Волжский откос. Ильинская слобода» - экспонировались на всероссийской специализированной выставке «Пастель России» (Омск, 2011 г.). С 1987 года Галина Петрова - постоянный участник областных художественных выставок. В 1989 году она была принята в Союз художников СССР. Интересы художницы в начале творческого пути разносторонни. Она с увлечением пишет маслом, темперой, много рисует, используя разные графические материалы. Но любимой техникой, в которой выполнены большинство работ, является пастель. С каждой новой графической работой возрастало мастерское владение техникой пастельной живописи. В пейзажах Галина Петрова использует разнообразные художественные средства для передачи ощущения пространства, наполненного светом и воздухом, точно лепится пластическая форма, создается линейная и воздушная перспектива. Это особенно важно в работе над пейзажами, в которых центром композиции являются архитектурные сооружения, связанные с историей Нижнего Новгорода, - церкви, монастыри, памятники архитектуры. «Печерский монастырь», «Лыкова Дамба», «Ильинская слобода», «Благовещенский монастырь» - одни из лучших работ художницы. Серия графических работ «Светлые лики Нижнего» неоднократно экспонировалась на всероссийских и областных православных выставках Н.Новгорода и Сарова. (12+)

По 19 августа

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел.: 439-09-71, 419-62-66

Билеты: от 100 руб.

«Российский фотопублицист»

К 160-летию Максима Дмитриева

Творчеству Максима Петровича Дмитриева (1858 - 1948) посвящается выставка из фондов Русского музея фотографии, Государственного музея А. М. Горького и Комитета по делам архивов Нижегородской области.

…21 августа 1858 года в деревне Повалишино Тамбовской губернии у дворовой крестьянки Александры Герасимовой родился мальчик, которому суждено было стать основоположником публицистической фотографии в России. В 15 лет Максим Дмитриев стал учеником московского фотографа Михаила Настюкова: мать хотела, чтобы у сына была надежная и доходная профессия. Но вышло так, что фотография стала для Дмитриева не просто профессией, а судьбой, делом всей жизни, которое прославило его имя и подарило современникам и потомкам драматичную и яркую фотолетопись жизни России на рубеже XIX - XX веков. Максим Дмитриев навсегда связал свою жизнь с Нижним Новгородом в 1886 году, открыв собственное фотозаведение «Новая фотография М. Дмитриева» на улице Осыпной. Сейчас здесь расположен Русский музей фотографии. Этот дом, получивший известность еще при Андрее Карелине - кумире и учителе Дмитриева, стал центром фотографической жизни города. Дмитриев - автор масштабных фотосерий «Нижегородская ярмарка», «Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года», «Неурожайный 1891 - 1892 год в Нижегородской губернии, «Волга и Поволжье» и др. В его фотографиях оживает многоликая Россия с ее невзгодами и праздниками, безвестными босяками и знаменитостями, свидетельствами старины и злободневными событиями. Это ушедший, но не потерянный мир, запечатленный выдающимся мастером. (6+)

С 30 августа по 23 сентября

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9-а; тел. 437-37-43

Билеты: 75 - 150 руб.

«Горизонты нижегородской акварели»

Акварель как техника письма по бумаге красками на водной основе известна с древности. В европейской культуре акварель получила свое широкое распространение во второй половине XVIII - начале XIX века. В то время как в культуре Японии и Китая цветные водяные краски издавна являются основой художественной культуры этих стран. Несмотря на видимую легкость и простоту, акварель у художников считается одной из самых кропотливых, трудоемких и сложных техник в плане профессионального исполнения. Каждый человек в своей жизни пробовал рисовать этими красками и даже пробовал их на вкус, прельстившись надписью на коробочке «медовые». Но лишь немногим удается распробовать настоящий вкус, шарм и обаяние акварельной живописи. На выставке представлены 138 работ 50 авторов из Нижнего Новгорода и области. В числе участников - маститые и начинающие авторы, диапазон их манер и приемов необычайно широк.

В среде профессионалов не утихают жаркие споры о том, является ли акварель графикой или живописью. Нынешняя выставка даст возможность зрителям самим ответить на этот вопрос. (6+)

По 19 августа

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел.: 439-09-71, 419-62-66

Билеты: от 100 руб.