Дети отравились на тренировочной базе в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:17 2018-08-10T17:41:36+03:00

Фото с сайта Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области

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Все началось с того, что двое детей, проживающих на тренировочной базе «Надежда» (Городецкий район), обратились за медицинской помощью с симптомами респираторных и кишечных инфекций. Это случилось 8 августа.

На место сразу же выехали специалисты Управления Роспотребнадзора по региону. Они исследовали пробы еды, воды, смывов с объектов внешней среды, а также обследовали сотрудников пищеблока.

В ходе проверки специалисты выявили еще пятерых детей с аналогичными симптомами. У них обнаружен возбудитель пищевой инфекции (энтеровирус), кроме того РНК-энтеровируса выделена у сотрудника пищеблока.

- Заболевшие дети и сотрудник пищеблока изолированы, за контактными наблюдают медики, - уточнили в пресс-службе Нижегородского Роспотребнадзора.

Вместе с тем городецкие следователи организовали доследственную проверку по факту заболевания семерых несовершеннолетних. На месте работают с

- В ходе проверки лицам, допустившим отравление детей на тренировочной базе, будет дана юридическая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

С 10 августа работа тренировочной базы «Надежда» приостановлена.