«У абитуриентов растет спрос на «нехайповые» классические направления подготовки, например, на химию»

9 Авг. 10:00 2018-08-09T18:28:44+03:00

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Какое количество абитуриентов зачислено по итогам приемной кампании? Сколько было бюджетных мест? Изменилась ли эта цифра по сравнению с 2017 годом? Какие направления подготовки лидировали в этом году? Куда в этом году в основном поступали абитуриенты, получившие высокие баллы по ЕГЭ? Куда можно успеть поступить тем студентам, кто не прошел на бюджетные места в вузы? И до какого числа это можно сделать? Какие стипендии сейчас выплачиваются студентам?

Исчерпывающие ответы в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM дали проректор ННГУ им. Н.И.Лобачевского Никита Авралев и директор НИУ Высшая школа экономики - Нижний Новгород Валерий Зусман.

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