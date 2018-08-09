«У абитуриентов растет спрос на «нехайповые» классические направления подготовки, например, на химию»
Какое количество абитуриентов зачислено по итогам приемной кампании? Сколько было бюджетных мест? Изменилась ли эта цифра по сравнению с 2017 годом? Какие направления подготовки лидировали в этом году? Куда в этом году в основном поступали абитуриенты, получившие высокие баллы по ЕГЭ? Куда можно успеть поступить тем студентам, кто не прошел на бюджетные места в вузы? И до какого числа это можно сделать? Какие стипендии сейчас выплачиваются студентам?
Исчерпывающие ответы в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM дали проректор ННГУ им. Н.И.Лобачевского Никита Авралев и директор НИУ Высшая школа экономики - Нижний Новгород Валерий Зусман.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Руководители нижегородских вузов об итогах приемной кампании в нижегородских вузах-2018