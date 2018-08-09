2018-08-09T14:44:07+03:00
Общество

Дилерский центр Harley-Davidson открылся в Нижнем Новгороде

На территории рядом с центром можно будет проводить вечеринки и байк-фестивали
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Дилерский центр Harley-Davidson открылся в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено пресс-службой.Дилерский центр Harley-Davidson открылся в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено пресс-службой.
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В Нижнем Новгороде открылся один из флагманских дилерских центров Harley-Davidson. Его проект предусматривает не только здание для размещения мотоциклов и сервисной зоны, но и обширную прилегающую территорию, на которой можно будет проводить различные мероприятия, вечеринки и байк-фестивали.

- Нижний Новгород – очень живописный город, и за это его любят мотоциклисты: многие маршруты путешествий в направлении востока России проходят через него, а в этом году Нижний Новгород наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Самарой стал местом проведения международного тест-райда мотоциклов Harley-Davidson Truck Tour, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе Harley-Davidson.

Дилерский центр Harley-Davidson открылся в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено пресс-службой.

Дилерский центр Harley-Davidson открылся в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено пресс-службой.

В архитектуре дилерского центра сочетаются стиль и практичность – без малого 1000 квадратных метров выполнена в стиле «индастриал», дизайн дополнен авторскими элементами декора, стилизованными под медь. Кроме непосредственно выставочной части, где будут представлены мотоциклы, одежда и экипировка, на территории центра расположился bar’n’grill ресторан.

- Перед моей командой стоит очень важная и интересная задача: познакомить регион с историей, характером и ценностями Harley-Davidson. Мы открыли в Нижегородской области первое дилерское предприятие высокого уровня сервиса и готовы помочь будущему владельцу мотоцикла H-D в полной мере прикоснуться к легенде, – говорит Алексей Парамонов, директор Harley-Davidson Нижний Новгород.

Дилерский центр Harley-Davidson открылся в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено пресс-службой.

Дилерский центр Harley-Davidson открылся в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено пресс-службой.

- Мы стремимся обеспечить максимально позитивный опыт наших клиентов не только от процесса покупки, но и от дальнейшего обслуживания мотоцикла, - отмечает глава марки Harley-Davidson в России и СНГ Николай Попков. – Купить мотоцикл и привезти его под заказ – не проблема, но техническое обслуживание, кастомайзинг, приобретение запчастей и аксессуаров – все это должно быть доступно недалеко от места проживания владельца. Команда в Нижнем Новгороде подобралась в высшей мере профессиональная, так что я уверен, что поклонники Harley-Davidson останутся очень довольны. Кстати, наши дилерские центры зачастую становятся городскими достопримечательностями для байкеров со всего света. Путешественники найдут в Нижнем Новгороде не только сервис, но и прекрасно смогут провести время в компании единомышленников.

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