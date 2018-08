Шатер в интерьере Покрас-Лампаса и нестандартное освещение: стало известно, как будут выглядеть сцены на Alfa Future People

СЕГОДНЯ 14:34 2018-08-09T14:33:55+03:00

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People, который пройдет 10-12 августа в Нижегородской области, показал первые фото одной из сцен.

Фестиваль славится самой масштабной сценой в России, на строительство и производство которой уходит несколько месяцев. В 2018 году главная сцена была построена российской компанией D-Construction и составила 100 метров в ширину и 30 – в высоту.

Также впервые до фестиваля организаторы раскрыли подробности по еще одной сцене: Bass Stage by S7 Airlines. Сцену сконструировала и построила студия Setup. По задумке она сочетает строгие геометрические формы и нестандартные виды освещения. Помимо своего прямого назначения она является арт-объектом, вдохновлённым последними тенденциями европейского дизайна.

Фото: Alfa Future People. Помимо своего прямого назначения сцена является арт-объектом, вдохновлённым последними тенденциями европейского дизайна.

Помимо перечисленных сцен посетителей встретят еще две: на стильной и эффектной сцене Miller Future Music традиционно выступят легенды мировой техно-сцены, а гигантский шатёр ShowCast Stage by Alfa-Bank, интерьер которого в этом году оформлен самым модным российским каллиграфом Покрас-Лампасом, соберет под своим куполом молодых звезд российской электроники.

Напомним, что Alfa Future People пройдет уже в эти выходные и соберет более 100 представителей электронной музыки со всего мира: Steve Aoki, Alesso, Tiesto, Afrojack, KSHMR, Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw, Flux Pavilion, Fonarev, Headhunterz, Krewella, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental Dj Set, Slander, Slushii, Subfocus, Виктор Строгонов, Volac, Zeskullz, Дельфин, Netsky, What So Not.

Билеты доступны на сайте: afp.ru