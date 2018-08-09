«Для меня это грустный день»: тренер ФК «НН» Дмитрий Черышев прокомментировал игру с «Лучом»

СЕГОДНЯ 12:52 2018-08-09T12:52:11+03:00

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ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока, продолжив беспроигрышную серию матчей. Игра прошла 8 августа на стадионе "Нижний Новгород".

Главный тренер ФК "НН" Дмитрий Черышев, в первую очередь поблагодарил болельщиков. Черышев посчитал, что успех команды во многом зависит от поддержки:

- Хочу поблагодарить болельщиков, которые так здорово нас поддерживали сегодня. Атмосфера на стадионе была просто шикарная. Ребята очень хотели порадовать болельщиков, играли с желанием, с большой самоотдачей.

Но результатами игры главный тренер остался не совсем доволен:

- Увы, сегодня мы потеряли два очка. Для меня это очень грустный день. Мы играли против команды, которая всю игру оборонялась. Пытались растянуть их оборону, и порой у нас это получалось. К сожалению, мало было прострелов, ударов по воротам. Ну и свои моменты, конечно, надо реализовывать. Отмечу, что у команды есть огромное желание расти и прогрессировать. Будем продолжать вырабатывать менталитет победителей.

Напомним, нижегородские футболисты были близки к победе в матче с "Лучом", но немного не дожали соперника. Несмотря на несколько хороших моментов со стороны нижегородцев, счет так и не был открыт. Беспроигрышная серия команды составляет теперь пять матчей подряд.