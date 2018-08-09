2018-08-09T12:43:36+03:00
Общество

ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока

Нижегородский футболисты дополнили беспроигрышную серию пятым матчем
Глеб ТУМАНОВ
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ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока, продолжив беспроигрышную серию матчей. Игра прошла восьмого августа на стадионе "Нижний Новгород".

Футболисты "Нижнего Новгорода" были близки к победе в матче с "Лучом", но немного не дожали соперника. Несмотря на несколько хороших моментов со стороны нижегородцев, счет так и не был открыт. Беспроигрышная серия команды составляет теперь пять матчей подряд.

Напомним, четвертого августа футбольный клуб "Нижний Новгород" одержал победу над московским "Чертаново" со счетом 2:1. Как сообщается на сайте нижегородского клуба, встреча прошла на стадионе в Нижнем Новгороде. Голы забили Аюпов на десятой минуте матче и Игнатович в конце первого тайма — на 81-ой минуте. У гостей поля мяч забил Майрович (на 13-ой минуте).

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