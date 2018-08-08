2018-08-08T12:16:59+03:00
Общество

Нижегородские охотники поборются за разрешения на добычу косули и медведя

Охота на косулю в Нижегородской области разрешена, так как в регионе насчитали 926 косуль
Светлана СТРОКАН
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Всего в 2018 году в регионе разрешили убить 34 косулиВсего в 2018 году в регионе разрешили убить 34 косулиФото: Соцсети
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9 августа 2018 года в 11.00 в Нижегородском кремле состоится жеребьевка среди охотников на получение льготных разрешений на добычу копытных животных и медведя в общедоступных охотничьих угодьях. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

По данным ведомства, начиная с 1995 года, в этом году установлены самые высокие лимиты добычи охотничьих ресурсов, так как количество диких животных в регионе возросло благодаря проведению природоохранных мероприятий.

Впервые в Нижегородской области будет разрешена охота на косулю в общедоступных охотничьих угодьях (ООУ). В 2013 году данный вид был исключен из Красной книги Нижегородской области из-за роста популяции.

В региональном госохотнадзоре пояснили, что благодаря проводимым биотехническим и охранным мероприятиям в регионе численность косули увеличилась почти вдвое. Сейчас в регионе насчитывается 926 косуль (в 2017 году - 520) из них 140 (70 в 2017 году) обитает в ООУ. Всего в 2018 году на территории ООУ разрешено добыть 6 косуль.

Всего в регионе в этом году будет разрешено добыть следующее количество объектов животного мира: лось —1110 особей; медведь — 123; барсук — 88; косуля — 34; рысь — 9.

Как отметили в комитете, льготные разрешения выдаются на охоту в общедоступных охотничьих угодьях региона.

На ценные виды охотничьих ресурсов — лося, кабана, медведя, косули — предусмотрен особый порядок распределения разрешений. Право их получения разыгрывается жеребьевкой. В ней участвуют охотники, которые в установленном порядке с 1 мая по 30 июня 2018 года подали соответствующие заявления в комитет госохотнадзора Нижегородской области. По традиции, за проведением жеребьевки могут наблюдать все желающие.

При розыгрыше права на получение льготных разрешений на охоту решено отдать предпочтение охотникам, принимавшим участие в биотехнических мероприятиях. Среди этих граждан будет разыграно 70% разрешений.

- Разыграем право получения 88 разрешений: на добычу медведя — 9, лося — 43, кабана — 30, косули — 6. В том числе, среди охотников, принимавших участие в биотехнических мероприятиях, будет разыграно 23 разрешения на кабана, 25 — на лося, 1 – на косулю и 7 — на медведя, - рассказали в региональном Госохотнадзоре

Информация о результатах жеребьевки будет размещена на официальном сайте комитета госохотнадзора Нижегородской области в течение пяти дней со дня ее проведения —https://ohotnadzor.government-nnov.ru/?id=143781

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