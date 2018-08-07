Нижегородских детей хотели везти в летний лагерь на неисправном автобусе

7 Авг. 18:24 2018-08-07T18:41:13+03:00

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- Товарищи водители, кто ни разу не осуществлял организованную перевозку детей? Нет таких, прекрасно. Кто не знает маршрут движения? Все знают, - с таких дежурных вопросов начинается инструктаж водителей автобусов, на которых нижегородские дети отправляются в оздоровительный лагерь.

Сотрудник ГИБДД проверяет, все ли в порядке с документамиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во вторник, 7 августа, журналисты, общественники и сотрудники ГИБДД провожали юных нижегородцев провожали в ДОЛ «Сокол». Перед отправлением специалисты проверили состояние транспортных средств, пробили по базе данных водителей и напомнили, что скорость движения на трассе - не более 60 км/час.

А водители наводят чистоту в салоне автобусаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Проверки идут с начала лета. В этом году проверено более двух тысяч автобусов, занимающихся групповыми перевозками детей. Выявлено 36 технически неисправных транспортных средств, - пояснил подполковника полиции Дмитрий Мацкевич. - Тогда как предыдущие проверки выявили 36 автобусов, не готовых к детским перевозкам. В основном, вопросы были к техническому состоянию: где-то ремни не работали, где-то отсутствовала система ГЛОНАСС.

Главное - безопасность детей!Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам начальника аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области Михаила Сафронова, в проверках ГИБДД активно участвую общественники, их функция наблюдательная.

- Мы хотим убедиться, что весь задействованный сегодня транспорт безопасен для перевозки детей, - уточнил детский обмудсмен.

Перед отправлением "детского" автобуса обычно проводится инструктаж водителей и сверка маршрутаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

При этом эксперт добавил, что ни в этом, ни в прошлом сезоне нареканий к перевозчикам не было.

- Все мы помним несчастный случай в 2015 году, когда группа детей из Татарстана разбилась на микроавтобусе. Но опять-таки это случилось по недосмотру взрослых, потому как они не были заявлены как детская группа, - напомнил собеседник «Комсомолки».

Сопровождающие сверяют списки детейФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Перед поездкой 7 августа руководитель благотворительного фонда «Стоп ДТП» Иван Сергеев лично осмотрел каждое сиденье во всех пяти автобусах: качается или нет, исправны ли ремни безопасности и так далее. Параллельно сотрудники ГИБДД пробивали в дежурной части водителей: какой стаж, имеются ли нарушения и прочее. В общем, каждый при деле, однако некоторые взрослые считают, что все это ни к чему.

- Было время, когда для поездки в лагерь просто снимали автобус и сажали детей. Никаких заморочек не было. А сейчас из-за этого приходится ехать во вторую смену, хотя вообще-то детей в лагеря отвозят утром! - пожаловалась школьный учитель Татьяна. – Понятно, что перестраховываются, но раньше все было гораздо проще. Снимали с рейсов ЛиАЗы и ездили как по городу, без всяких пристегиваний.

В итоге юные нижегородцы отправились в лагерь на безопасном транспортеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

При этом сами водители к таким проверкам относятся с пониманием. Александр Филатов занимается групповыми и пассажирскими перевозками более 30 лет. Однако, по его словам, детские перевозки самые сложные.

- Ответственность больше, а как же? Сначала автобус проверяет механик, потом выходим на рейс и сами проверяем, все ли в порядке. Нам ведь ехать! - поделился водитель.

Как обычно, автобусы с детьми сопровождает кортежФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ходе проверки выяснилось, что один из пяти представленных автобусов не готов в рейс - у него была неисправна тормозная система. Автобус незамедлительно сняли с рейса, на водителя составили административный протокол, а в отношении должностного лица возбудили административное дело. Правда, на планируемом отдыхе детей это никак не сказалось. Организаторы перевозки в срочном порядке предоставили другое транспортное средство.