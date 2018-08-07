Афиша Нижнего Новгорода с 8 по 15 августа: театральные премьеры, выставки и концерты

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-07T17:05:01+03:00

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«Пиано-рок» от группы Zero People

«Zero People» - уникальное явление на современной российской сцене. Откристаллизовавшись от стадионного формата группы Animal ДжаZ, Александр Красовицкий и Александр Заранкин доказали, что «пиано-рок» с исповедальными текстами может собирать полные тысячные залы. Обладатели «Золотой горгульи» как «Лучший независимый проект», за семь лет своего существования Zero People объездили с гастрольным туром всю страну от Владивостока до Калининграда. В их послужном списке - первые места альтернативных чартов iTunes и совместные выступления с Yann Tiersen и Roisin Murphy, John Forte и «Submotion Orchestra». Каждое выступление Zero People становится откровением, будь то камерная акустика в клубе или концерт-спектакль на театральной площадке. В сентябре 2018 года группа представит публике свой четвертый студийный альбом. Вот что говорит о пластинке Александр Красовицкий: «Новая работа - самая мрачная, которую я когда-либо создавал в жизни. Это такая психотерапия для себя самого: я склонен впитывать из окружающего мира очень много темного и, выдавая это, продолжаю жить, иначе, наверное, стал бы серийным убийцей. Произошел идеальный выплеск. Но пластинку будет непросто слушать людям с разбалансированной психикой». (18+)

31 августа, 19.00

Premio Centre, Нижневолжская наб., 1-в; тел. 415-06-09

Билеты: от 800 руб.

Трио «В ритме солнца»

Инструментальное трио «В ритме солнца» - это зажигательная музыка акустических гитар и экзотические ритмы ударных. Три очаровательные девушки - Екатерина, Ольга и Яна - подарят вам веселую и неформальную атмосферу праздника. Музыканты играют для всех, кто любит гитарную музыку, энергичные ритмы и чарующие мелодии. (16+)

26 августа, 19.00

Арт-клуб «Маяковка, 10», ул. Рождественская, 10; тел. + 7 951-901-58-97

Билеты: от 400 руб.

«Темная материя». Звездное небо Нижнего

«Темная материя» - новое полнокупольное шоу, объясняющее природу темной материи, которая составляет 80% массы во Вселенной. Поиск темной материи является самой острой астрофизической задачей нашего времени, решение которой поможет нам понять, почему Вселенная такая, какая она есть, откуда она появилась и как развивалась на протяжении миллиардов лет. Повествование ведет доктор Алан Даффи - блестящий молодой астроном из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) в университете Западной Австралии, который создал компьютерную симуляцию темной материи с помощью одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире. Алан расскажет нам, что же такое темная материя, каким образом астрономы ее исследуют и почему новый телескоп Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), строящийся в далекой Австралии, будет так важен в этих научных исследованиях. И это только начало! Вас ждет уникальное путешествие, воссозданное на одном из самых быстрых суперкомпьютеров в мире, а шикарная визуализация, разработанная Полом Борком, позволит увидеть всю прелесть таинственной темной материи. Вам кажется, что это фантастика? Но это реальность! (12+)

11 августа, 17.00

Нижегородский планетарий, ул. Революционная, 20; тел.: 272-50-94, 246-77-89

Билеты: 250 руб.

Премьера сезона в театре «Вера»: «Счастливый Ганс»

Сказка в одном действии

Новый спектакль «Веры» - попытка поговорить с детьми о таких серьезных понятиях, как счастье и горе, любовь и дружба, зависть и жадность, слово и дело в доступной для них игровой форме. Поэтому в веселом представлении по мотивам сказки Братьев Гримм «Ганс и золото» смешались клоунада и театр, розыгрыши и переодевания, ирония и детская наивность. Среди этой кутерьмы Ганс вместе с юными зрителями задумывается о том, где можно применить золото; что чувствует Лошадь, на которой ездят; почему Гусыня не рада наступлению Рождества; и как удается Свинье, играя словами, доказать, что она чистая! В веселых играх, на первый взгляд бессмысленных, дети познают мир и свое место в нем. И, может быть, юные зрители найдут ответ на вопрос Хозяина, почему «все есть, а счастья нету». Почти 10 лет назад режиссер Владимир Червяков уже обращался к этой пьесе. Тогда это была попытка создать интерактивный спектакль, где зрители вместе с актерами находятся на сцене и полноправно участвуют в представлении. Сейчас режиссер и актеры пошли по пути, традиционному для театра «Вера», - сказочное представление и одновременно притча для детей и взрослых. Художник Андрей Михайлов «по-детски» составил сценографию спектакля из кубиков с разными картинками на гранях, быстро изменяя место действия и пространство. Легкую, запоминающуюся, лирическую музыку к песенкам героев написал нижегородский композитор Лев Хайтович. (6+)

13 августа, 11.00

Детский театр «Вера», Мещерский бульвар, 10; тел. 265-37-82

Билеты: уточнить по телефону

«Фуршет после премьеры»: «черная» комедия

…В театре только что сыграли долгожданную премьеру - шекспировского «Отелло». Актеры - исполнители главных ролей остаются после спектакля, чтобы в дружеском кругу отпраздновать это событие. А дальше происходит неожиданное… Обнаруживается, что местная Дездемона лежит на своем ложе бездыханная. В загадочной смерти может быть замешан кто-то из участников спектакля. То мрачный, то веселый юмор, детективная интрига, крутые повороты сюжета и неожиданный финал держат внимание зрителя до самой последней реплики. Казалось бы, пьеса В. Красногорова - очень точная, смешная и даже детективная зарисовка из жизни актеров «за кулисами». Однако как в капле воды отражается море и небо, так и в капле жизни каждого театра отражается жизнь нашего общества. (18+)

17 августа, 20.30

Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел.: 430-69-14, 434-04-24

Билеты: уточнить по телефону

«Философия парадокса». Выставка Вячеслава Павлова

Вячеслав Павлов рассуждает о свободе и несвободе современного человека, о парадоксе жизни, который понимает не как противоречие, а как становление одной истины в другой. В своей живописи Вячеслав Павлов размышляет над вопросами: «В чем смысл жизни?», «В чем логическая цель бытия?», «В чем глубина и поверхность искусства?». Своим творческим методом художник называет инспиратизм - внутреннее видение. Он считает, что только внутренняя глубина и парадокс вечного становления придают живописи устойчивость и смысл. «Вся моя живопись против трех вещей: глупости, догматизма и симулякров. Там, где начинается догма, заканчивается свобода, развитие и совершенствование человека. Но настоящая полная свобода может быть только внутри самого человека, это есть непреходящая ценность. В этом заключается сверхидея представленной экспозиции. Моя живопись - это соединение философии, науки и искусства. Есть три этапа, три точки восприятия и осознания бытия: ощущение (чувственное восприятие), создание концептов (философское обоснование), референция (научное разложение). Это три этапа познания человеком мира, три точки зрения человека на суть вещей. Я объединяю эти три точки восприятия одновременно, при этом стараюсь соблюсти равноправие всех трех, меняя, переходя с одной на другую. Это дает ощущение парадоксальности, более объемное восприятие, глубину осознания, освобождение от догматического, однобокого, прямолинейного восприятия», - говорит художник о своем творчестве. На выставке представлено 58 работ Вячеслава Павлова 1970-х - 2010-х гг. Экспозиция условно разделена на три этапа: предметный (раздел включает в себя традиционные жанры: натюрморт, пейзаж), формально-пластический (предмет присутствует, но воспринимается как знак), абстрактно-концептуальный (изображение чистого мира идей, философии науки). (12+)

По 19 августа

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел.: 439-09-71, 419-62-66

Билеты: от 100 руб.

«Нижегородцы, влюбленные в кино»

Первая в Нижнем Новгороде выставка-признание «Нижегородцы, влюбленные в кино», посвященная всемирно известной актрисе Изольде Извицкой и оператору киностудии «Ленфильм» Вячеславу Короткову. Погрузиться в киношную атмосферу и рассказать о главных героях выставки помогут их личные вещи, оригинальные предметы 50-х - 60-х годов XX века: открытки, газеты, журналы, афиши, собранные со всего мира организаторами выставочного зала «Кинороман», созданного в Дзержинске. Через призму жизни и творчества Изольды и Вячеслава можно узнать об истории страны и увидеть, как благодаря кинематографу пересекались судьбы земляков-кинематографистов, уроженцев Нижегородской области - Артура Нищенкина, Людмилы Хитяевой, Владимира Дорофеева. На выставке также продемонстрированы фотоматериалы, предоставленные семьей Коротковых-Краевых, архивом Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова, информационным центром «Мосфильм-инфо», киностудией «Ленфильм», Российским государственным архивом литературы и искусства (РГАЛИ), Российским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД). «Сердцем» выставки станет кованый сундучок, который всегда был рядом с Вячеславом Коротковым - от Северного Ледовитого океана до пустынь жаркого Таджикистана. Этот сундучок хранил самые ценные для Вячеслава сокровища - письма и фотографии, на которых еще никому не известная Иза Извицкая была так счастлива… (6+)

По 19 августа

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел.: 439-09-71, 419-62-66

Билеты: от 100 руб.

«Нам открывать миры далекие…»

Выставка «Нам открывать миры далекие» посвящена 100-летию ВЛКСМ - Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи. Эта организация завершила свое существование около 30 лет назад, но память о ней, о ее деятельности живет до сих пор. Главное, чему учил комсомол, - быть полезными своей родине. Собравшись в стройотряды, молодые люди (от 14 до 28 лет) открывали новые возможности для родины. Вспомним хотя бы строительство БАМа. Шутка ли - эта железнодорожная магистраль дала возможность перевозить грузы из Владивостока в Европу всего за несколько дней! В связи с этим особое внимание на выставке уделено теме масштабных строек ХХ столетия: БАМ, ГЭС, Удмуртстрой. Выставка в НГХМ включает в себя около 30 живописных произведений А. Самохвалова, В. Попкова, Л. Хныгина, В. Жемерикина, Ф. Богородского и других художников. Среди них есть произведения, которые давно не демонстрировались зрителю или появляются в экспозиции впервые. Все произведения - из фондов НГХМ. (6+)

По 19 августа

Художественный музей, Кремль, корп., 3; тел.: 439-13-73

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