Четыре человека утонули в водоемах Нижегородской области за минувшие выходные
В Нижегородской области 4 и 5 августа из воды достали тела четверых человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В субботу тело мужчины 1981 года рождения выловили из Оки в Нижнем Новгороде. Происшествие произошло на улице Малиновая Гряда в 12.30.
В воскресенье один мужчина 1964 года рождения утонул в пруду в селе Ивановское (Большемурашкинский район), второй – в озере Лоханское в селе Отары (Воротынский район). Ему было 27 лет. Третий мужчина 1986 года рождения погиб в пруду в поселке Ужовка (Починковский район).
Обстоятельства этих происшествий выясняются.
Сотрудники МЧС рекомендуют нижегородцам купаться только на специально оборудованных и исследованных экспертами пляжах.
Даже на официальных пляжах нельзя забывать простые правила поведения при купании:
- не оставляйте без присмотра детей;
- не входите в воду нетрезвым;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не заплывайте за буйки;
- не выплывайте за судовой ход и не приближайтесь к судам;
- не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;
- не плавайте на надувных матрацах или камерах;
- умейте правильно рассчитывать свои силы.
Напомним, всего в Нижегородской области приняты 43 пляжа: в Нижнем Новгороде - 16, в регионе – 27, в том числе 8 – в детских оздоровительных лагерях.
Полный список официальных пляжей Нижнего Новгорода можно посмотреть здесь.