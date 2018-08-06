Четыре человека утонули в водоемах Нижегородской области за минувшие выходные

СЕГОДНЯ 11:21 2018-08-06T11:22:28+03:00

Четыре человека утонули в нижегородских водоемах за минувшие выходные Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Нижегородской области 4 и 5 августа из воды достали тела четверых человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В субботу тело мужчины 1981 года рождения выловили из Оки в Нижнем Новгороде. Происшествие произошло на улице Малиновая Гряда в 12.30.

В воскресенье один мужчина 1964 года рождения утонул в пруду в селе Ивановское (Большемурашкинский район), второй – в озере Лоханское в селе Отары (Воротынский район). Ему было 27 лет. Третий мужчина 1986 года рождения погиб в пруду в поселке Ужовка (Починковский район).

Обстоятельства этих происшествий выясняются.

Сотрудники МЧС рекомендуют нижегородцам купаться только на специально оборудованных и исследованных экспертами пляжах.

Даже на официальных пляжах нельзя забывать простые правила поведения при купании:

- не оставляйте без присмотра детей;

- не входите в воду нетрезвым;

- не ныряйте в незнакомых местах;

- не заплывайте за буйки;

- не выплывайте за судовой ход и не приближайтесь к судам;

- не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;

- не плавайте на надувных матрацах или камерах;

- умейте правильно рассчитывать свои силы.

Напомним, всего в Нижегородской области приняты 43 пляжа: в Нижнем Новгороде - 16, в регионе – 27, в том числе 8 – в детских оздоровительных лагерях.

Полный список официальных пляжей Нижнего Новгорода можно посмотреть здесь.