30 Июль 12:04 2018-07-30T13:57:01+03:00

В минувшие выходные из нижегородских водоемов выловили тела четверых мужчин Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Один из них утонул на Гребном канале

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В Нижегородской области за минувшие выходные утонули четверо мужчин. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

28 июля, в субботу, в Светлоярском озере в Сормовском районе Нижнего Новгорода утонул 41-летний мужчина. Его тело обнаружили купающиеся рядом местные жители.

В воскресенье, 29 июля в районе набережной Гребного канала очевидцы вытащили на берег тело 31-летнего мужчины.

Второго достали из Оки в Автозаводском районе. Ему было 40 лет.

В тот же день в Дальнеконстантиновском районе в озере Дубравное утонул 44-летний мужчина. Тело обнаружили местные жители.

Сотрудники МЧС рекомендуют нижегородцам купаться только на специально оборудованных и исследованных экспертами пляжах.

Даже на официальных пляжах нельзя забывать простые правила поведения при купании:

- не оставляйте без присмотра детей;

- не входите в воду нетрезвым;

- не ныряйте в незнакомых местах;

- не заплывайте за буйки;

- не выплывайте за судовой ход и не приближайтесь к судам;

- не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;

- не плавайте на надувных матрацах или камерах;

- умейте правильно рассчитывать свои силы.

Напомним, всего в Нижегородской области на 2 июля приняты 43 пляжа: в Нижнем Новгороде - 16, в регионе – 27, в том числе 8 – в детских оздоровительных лагерях.

Полный список официальных пляжей Нижнего Новгорода можно посмотреть здесь.