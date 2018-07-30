В минувшие выходные из нижегородских водоемов выловили тела четверых мужчин
В Нижегородской области за минувшие выходные утонули четверо мужчин. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
28 июля, в субботу, в Светлоярском озере в Сормовском районе Нижнего Новгорода утонул 41-летний мужчина. Его тело обнаружили купающиеся рядом местные жители.
В воскресенье, 29 июля в районе набережной Гребного канала очевидцы вытащили на берег тело 31-летнего мужчины.
Второго достали из Оки в Автозаводском районе. Ему было 40 лет.
В тот же день в Дальнеконстантиновском районе в озере Дубравное утонул 44-летний мужчина. Тело обнаружили местные жители.
Сотрудники МЧС рекомендуют нижегородцам купаться только на специально оборудованных и исследованных экспертами пляжах.
Даже на официальных пляжах нельзя забывать простые правила поведения при купании:
- не оставляйте без присмотра детей;
- не входите в воду нетрезвым;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не заплывайте за буйки;
- не выплывайте за судовой ход и не приближайтесь к судам;
- не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;
- не плавайте на надувных матрацах или камерах;
- умейте правильно рассчитывать свои силы.
Напомним, всего в Нижегородской области на 2 июля приняты 43 пляжа: в Нижнем Новгороде - 16, в регионе – 27, в том числе 8 – в детских оздоровительных лагерях.
Полный список официальных пляжей Нижнего Новгорода можно посмотреть здесь.