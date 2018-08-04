17-летнего подростка убило молнией на стадионе в Дзержинске

4 Авг. 22:04 2018-08-04T22:09:15+03:00

Его друг сейчас доставлен в больницу [фото]

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Страшная трагедия произошла сегодня днем в Дзержинске Нижегородской области – там во время грозы молнией убило 17-летнего подростка. На стадион он пришел вместе со своим другом. К счастью, второй подросток остался жив – сейчас он доставлен с травмами в городскую больницу № 2.

- Я живу в соседней многоэтажке. Слышу, бабахнуло так, что в ушах звон стоял, - рассказал очевидец происшествия Михаил Уватьев. – Скорая приехала очень быстро. Все своими глазами видел, скорая очень долго стояла на поле. Видимо, пытались реанимировать. Соболезную родным и близким.

Сейчас весь Дзержинск буквально в шоке от трагедии. Подробности происшествия еще выясняются, но в администрации Дзержинска уже пообещали оказать помощь.

- Администрация города Дзержинска выражает соболезнования родным и близким погибшего молодого человека, - сообщил глава городской администрации Виктор Нестеров. – Мы готовы в случае необходимости оказать материальную помощь родственникам молодых людей.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде и Нижегородской области было объявлено экстренное предупреждение в связи грозой и ливнями. Спасатели предупредили о возможности поражения молниями, а также возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением.