Пропавшую 13-летнюю Марию Ложкареву ищут всем миром

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-03T14:52:51+03:00

Девочку не могут найти уже два дня

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Сегодня во всю идут поиски пропавшей 13-летней Марии Ложкаревой. Согласно сообщению СУ СК по Нижегородской области, в поисках задействованы следователи и криминалисты Следственного комитета, полицейские, сотрудники МЧС, более 100 военнослужащих Росгвардии, волонтеры ПСГ «Рысь», ПО «Лиза Алерт» и ПСО «Волонтер», а также добровольцы. Кроме того, в поисках пропавшей девочки задействованы два вертолета (МЧС и АО «Транснефть»), а также водолазная группа. Всего в поисках 13-летней девочки участвуют более 400 человек.

Задействованы и сотрудник ГИДББ, которые проверяют транспортные средстве, передвигающиеся по федеральной трассе М7 и близлежащих транспортных артерий. Водителям автотранспорта передают приметы пропавшей девочки.

- Вечером и ночью в поисках в основном принимали участие добровольцы, было 50 машин, - рассказал координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер НН» Сергей Шухрин. – Утром большая часть добровольцев разъехалась, но приехали сто человек от Росгвардии и сто человек от МЧС.

Также в поисках участвует поисково-спастельный вертолет Росгвардии. А сегодня также прибыли водолазы.

Район поиска сегодня был расширен. По данным ПСО "Волонтер НН" это квадрат примерно 15х15 километров. Проводится обследование лесных массивов, полей, исследуются водоемы.

- Некоторые места уже были осмотрены несколько раз, - сказал Сергей Шухрин.

Однако поиски пока не дали никаких результатов.

По факту исчезновения девочки Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело.

Напомним, 13-летняя Мария Ложкарева пропала 1 августа в садовом товариществе «Борок» в деревне Горный Кстовского района. Около 19.00 девочка, которая гостила и уотца на даче, пошла кататься на велосипеде и не вернулась. По данным СУ СК, раньше Мария никогда не уходила из дома и конфликтов в семье не было.

Поисково-спасательный отряд «Волонтер НН» просит всех сохранить записи с видеорегистраторов за 1 августа, если вы проезжали по дороге между сел Толмачево и Запрудное, а также между сел Ляписи и Запрудное.

Также волонтеры просят сохранить записи камер видеонаблюдения на близлежащих домах и магазинах за 1 августа в районе сел Запрудное, Подлесово, Прокошево, Чернуха, Шелокша.

Для поисков нужны подготовленные люди. Место сбора в СНТ «Борок» Кстовского района: после моста через речку Шаву нужно повернуть направо и далее проехать по дамбе мимо озера.

Приметы Марии:

На вид девочке 12 лет, рост около 164 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы рыже-русые, стрижка «каре», носит очки в пластиковой оправе розово-красного цвета.

Была одета в голубые джинсовые шорты, светлую футболку с рисунком, сланцы бело-синего цвета. Из дома она уехала на складывающимся велосипеде «Стелс» или «Форвард» красного цвета.