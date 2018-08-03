Охота на медведя, исчезающие урны и Международный день пива: пятница в городе!

3 Авг. 10:00 2018-08-03T14:52:51+03:00

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«И тут он попёр на меня: глаза бешеные, шерсть дыбом, когти вот такие!». Помните такую рекламу пива в начале 2000-х? Там охотник рассказывал байку про то, как встретился с медведем. Вспомнился нам этот ролик потому, что 1) с 1 августа в Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя, 2) сегодня во всем мире отмечается День пива. Об этом и не только - в программе «Пятница в городе» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM!

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!