Охота на медведя, исчезающие урны и Международный день пива: пятница в городе!
Обсуждаем пятничные новости на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Охота на медведя, исчезающие урны и Международный день пива: пятница в городе!Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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«И тут он попёр на меня: глаза бешеные, шерсть дыбом, когти вот такие!». Помните такую рекламу пива в начале 2000-х? Там охотник рассказывал байку про то, как встретился с медведем. Вспомнился нам этот ролик потому, что 1) с 1 августа в Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя, 2) сегодня во всем мире отмечается День пива. Об этом и не только - в программе «Пятница в городе» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM!
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Охота на медведя, исчезающие урны и Международный день пива: пятница в городе!
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