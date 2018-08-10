Сотрудники больницы скорой медицинской помощи Нижегородской области обратились за помощью к министерству здравоохранения

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-10T10:36:07+03:00

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Крик о помощи сотрудников больницы скорой медицинской помощи Дзержинска появился в одной из социальных сетей.

- Помогите нам, пожалуйста! У нас мизерные зарплаты! Как дальше жить? Как двоих детей собирать в школу, в садик, а плюс еще нужно накормить и заплатить за квартиру. При этом мы не вылезаем с работы, а работаем мы в «гнойной хирургии» БСМП, дышим гноем, на сутках остаемся одни, отделение на 35 коек без санитарок, без няничек — это ужас! Помогите нам! – написали сотрудники больницы.

Работники говорят, что в их отдалении есть и ВИЧ-больные, и пациенты, страдающие опасными легко передающимися заболеваниями.

Заработок сотрудников зависит от премии. Но, к сожалению, и они просто смешные. Оклад няни 6 198 рублей, премия составила 1,5 тысяч рублей, за интенсивность работы заплатили 2 411 рублей, 1053 – за вредность, еще несколько прибавок от 95 рублей до 563 рубля. Итого на руки няня получила 11 089 рублей.

Оклад медсестры составляет 10 353 рубля, премия – 5 850 рублей, за ночные дежурства – 3 933 рубля, за интенсивность работы – 1616 рублей, а за вредность – 1760. На руки за июль медсестра получила 23 817 рублей.

Сотрудники БСМП обратились к министерству здравоохранения Нижегородской области с просьбой обратить внимание на эту ситуацию.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» получила комментарий от министерства.

- В соответствии с распоряжением от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» все работники государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области в рамках совершенствования системы оплаты труда переведены на «эффективный» контракт (трудовой договор), которым предусмотрена зависимость размера оплаты труда и достижения конкретных показателей (критериев) качества и количества оказываемых государственных услуг или выполнения работ, - рассказали в министерстве. - Данный подход к оплате труда мотивирует работников к качественному и эффективному выполнению трудовых обязанностей.

В министерстве уточнили, что размер заработной платы конкретного работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, качества и количества выполняемых им услуг и предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ.

Кроме того, правительством Нижегородской области в 2013 году утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Нижегородской области», согласно которому в «дорожную карту» включены показатели соотношения средней заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала и средней заработной платы в Нижегородской области.