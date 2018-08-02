История с пьяной матерью, которая играла в волейбол своим ребенком, получила продолжение

2 Авг. 18:24 2018-08-02T19:51:21+03:00

Сын девушки находится в приюте, однако она уверяет, что забрала его оттуда Фото: СОЦСЕТИ

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В 2016 году шокирующая история с 22-летней Анастасией Маховой, которая вместе со своими подвыпившими друзьями играла в волейбол малолетней дочерью, взорвала общественность. Люди начали буквально забрасывать девушку проклятьями.

Невозможно представить, что эту малышку швыряли как мячикФото: СОЦСЕТИ

По словам старшего помощника прокурора Сергачского района Татьяны Мастюговой, компания распивала алкоголь и, видимо, ради забавы стали перекидывать малышку с рук на руки. В какой-то момент она чуть не вылетела в окно многоэтажки.

- Они фактически играли девочкой, - рассказала Татьяна в интервью программе «Кстати».

Соседи утверждают, что девушка продолжает гулять и пить, однако на какие деньги, непонятно. Ведь она безработная.Фото: СОЦСЕТИ

Оказалось, что сама Анастасия воспитывалась не в лучших условиях. Ее мать и отец были лишены родительских прав из-за неисполнения своих обязанностей. Собственно, и квартиру, в которой девушка проживает сейчас, она получила после того, как попала в категорию детей сирот, оставшихся без попечения родителей.

После вопиющего случая с игрой в волейбол, жительницу Сергача лишили родительских прав, а девочки отдали в приемную семью.

- Может, я и совершила ошибку. Но, думаю, мать я хорошая, - заявила Анастасия. - Я делала все, чтобы у ребенка были вещи и еда.

Пользователи соцсети "Вконтакте" делают вполне конкретные выводы, глядя на такие фото нерадивой материФото: СОЦСЕТИ

Вместе с тем ее родственница Ольга Голованева рассказала, что ребенка кормила она, одевала тоже.

А через некоторое время нерадивая мать родила сына. Правда, и с ним ничего хорошего не вышло - после проверки мальчика забрали в приют. Ее же снова лишили родительских прав.

И вот буквально недавно на одной из своих страниц в соцсети «Вконтакте» Анастасия Махова разметила объявление: девушка просит оказать ей материальную помощь для содержания маленького сына - сама она не справляется.

- Рада, что забрала, что все налаживается. Как бы он там в приюте-то? Я звонила, узнавала. Ехать туда денег не было. Ладно, хоть забрала. Осознала, что делала неправильно, - призналась на телекамеру мать. - Не гуляю, друзей нет. Сижу дома.

Анастасия с сыном до того, как ее снова лишили родительских правФото: СОЦСЕТИ

Как только информация о сборе средств дошла до чиновников, сообщения с ее страницы исчезли.

По словам начальника управления образования Сергачского района Ирины Курасовой, девушка говорит неправду. Мальчик находится в специализированном доме ребенка.

- Судьба детей нас волнует, поэтому мы применяем все законодательные шаги, чтобы сохранить жизнь и здоровье детей, - заверила Ирина.

Соседи же девушки настаивают, что она как гуляла, так и гуляет. А еще пьет и не работает.