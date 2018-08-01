В «Дубках» установят концертную площадку и «лавочку интроверта»
Парки, скверы, пляжные зоны – семь любимых мест отдыха нижегородцев в 2018 году ждет масштабное благоустройство. Причем все их выбрали сами горожане в ходе рейтингового голосования, прошедшего в Нижнем Новгороде. В общей сложности, в избирательные бюллетени угодила 81 достопримечательность – по 10 от каждого района, от Автозаводского – 11. Те объекты, которые набрали наибольшее число голосов, благоустроят уже в этом году.
Сквер имени 1905 года в Нижегородском районе
После строительства станции метро «Оперный театр» ожидается большой наплыв пешеходовФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Расположенный в границах улиц Белинского, Ванеева и площади Свободы, этот сквер должен превратиться в полноценную парковую зону. Его территорию обещают расширить за счет обустройства зоны отдыха со стороны улицы Белинского, тем более в будущем ожидается большой наплыв пешеходов — после строительства станции метро «Оперный театр».
Расположенный в границах улиц Белинского, Ванеева и площади Свободы, этот сквер должен превратиться в полноценную парковую зонуФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Предполагаемый бюджет благоустройства — 71,4 миллионов рублей. Последние штрихи в реконструкцию сквера обещают нанести в июле 2019 года.
Парк «Дубки» в Ленинском районе
В последние годы парк, протянувшийся вдоль проспекта Ленина, своим плачевным видом вызывал у нижегородцев только сожаление. Однако этим летом нам намерены установить концертную площадку, сделать спортивную зону с оборудованием для всех возрастных групп и создать набивную дорожку для скандинавской ходьбы, бега и лыжных прогулок по периметру парка. Также в планах есть потратиться на «лавочку интроверта» — уединенную маленькую беседку, а трубы теплотрассы оформить кожухом из полировонной до зеркального блеска, стали.
Новый вид парка "Дубки" плачевным не выглядитФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
В начале благоустройства планируют потратить 39 миллионов рублей. Закончить реконструкцию должны в 2021 году.
Сквер имени Василия Грабина в Московском районе
Сквер планируют озеленить и благоустроить тропинкиФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Место состоит из двух скверов, разделенных дорогой. В парке явно не хватает оборудованных зон отдыха, лавочек, урн. Сквер планируют озеленить и благоустроить тропинки. Построить площадки и беседки для отдыха, детские игровые и спортивные зоны, скейт-парк и площадь для временного маркета. Также сделают зону для будущей установки памятного знака в честь погибшего летчика по инициативе товарища и сына героя.
Также сделают зону для будущей установки памятного знака в честь погибшего летчика по инициативе товарища и сына герояФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Предполагаемый бюджет на момент первой очереди благоустройства — 41,2 миллионов рублей.
Зона озер лесопарка Щелоковский хутор
Большая часть территории Щелоковского хутора является памятником природыФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Территория лесопарка с музеем-заповедником находится на границе двух районов - Приокского и Советского. Большая часть территории является памятником природы. Озера пользуются большой популярностью у горожан в летнее и зимнее время, поэтому планируется благоустроить пляжи первого и третьего озер, устроить площадки для отдыха и детских игр, установить скамьи и урны, раздевалки. Для того, чтобы нижегородцы больше познакомились с экосистемой памятника природы, планируется создать систему навигации.
Для ознакомления нижегородцев и туристов с памятником природы, в планах поставить навигационную панельФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Предполагаемый бюджет: 53,4 миллионов рублей ( I очередь ).
Сквер на улице Прыгунова в Автозаводском районе
Протянувшийся от улицы Смирнова до Южного шоссе, сейчас сквер находится в удручающем состоянии. Но уже к осени тут собираются устроить цветники, пешеходные дорожки, лавочки, оборудовать детские и спортивные площадки.
Сквер на улице Григорьева в Канавинском районе
В сквере будет благоустроена площадь вокруг стелы комсомольцам-канавинцамФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Парк состоит из трех зон — дворовой зоны около жилого дома, зона сквера и площадь вокруг мемориала. В сквере будет благоустроена площадь вокруг стелы комсомольцам-канавинцам (в том числе устроен пандус), замощена тропинка и устроены устроены зоны отдыха, детская и спортивная площадка.
Парк состоит из трех зон — дворовой зоны около жилого дома, зона сквера и площадь вокруг мемориалаФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Предполагаемый бюджет составит 52 миллиона рублей
Сквер в центре Сормова
В сквере в центре Сормова, по данным Института развития городской среды, заменят тропинки, обустроят площадки для отдыха, высадят цветники на специальных вертикальных конструкциях и кустарники по периметру парка.
Цветники высадят на специальных вертикальных конструкцияхФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Какие парки и скверы в Нижнем Новгороде начнут благоустраивать в этом году