В «Дубках» установят концертную площадку и «лавочку интроверта»

1 Авг. 18:16 2018-08-02T16:00:23+03:00

«Комсомольская правда» узнала, как будут выглядеть нижегородские парки в 2021 году

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Парки, скверы, пляжные зоны – семь любимых мест отдыха нижегородцев в 2018 году ждет масштабное благоустройство. Причем все их выбрали сами горожане в ходе рейтингового голосования, прошедшего в Нижнем Новгороде. В общей сложности, в избирательные бюллетени угодила 81 достопримечательность – по 10 от каждого района, от Автозаводского – 11. Те объекты, которые набрали наибольшее число голосов, благоустроят уже в этом году.

Сквер имени 1905 года в Нижегородском районе

После строительства станции метро «Оперный театр» ожидается большой наплыв пешеходовФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Расположенный в границах улиц Белинского, Ванеева и площади Свободы, этот сквер должен превратиться в полноценную парковую зону. Его территорию обещают расширить за счет обустройства зоны отдыха со стороны улицы Белинского, тем более в будущем ожидается большой наплыв пешеходов — после строительства станции метро «Оперный театр».

Расположенный в границах улиц Белинского, Ванеева и площади Свободы, этот сквер должен превратиться в полноценную парковую зонуФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Предполагаемый бюджет благоустройства — 71,4 миллионов рублей. Последние штрихи в реконструкцию сквера обещают нанести в июле 2019 года.

Парк «Дубки» в Ленинском районе

В последние годы парк, протянувшийся вдоль проспекта Ленина, своим плачевным видом вызывал у нижегородцев только сожаление. Однако этим летом нам намерены установить концертную площадку, сделать спортивную зону с оборудованием для всех возрастных групп и создать набивную дорожку для скандинавской ходьбы, бега и лыжных прогулок по периметру парка. Также в планах есть потратиться на «лавочку интроверта» — уединенную маленькую беседку, а трубы теплотрассы оформить кожухом из полировонной до зеркального блеска, стали.

Новый вид парка "Дубки" плачевным не выглядитФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В начале благоустройства планируют потратить 39 миллионов рублей. Закончить реконструкцию должны в 2021 году.

Сквер имени Василия Грабина в Московском районе

Сквер планируют озеленить и благоустроить тропинкиФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Место состоит из двух скверов, разделенных дорогой. В парке явно не хватает оборудованных зон отдыха, лавочек, урн. Сквер планируют озеленить и благоустроить тропинки. Построить площадки и беседки для отдыха, детские игровые и спортивные зоны, скейт-парк и площадь для временного маркета. Также сделают зону для будущей установки памятного знака в честь погибшего летчика по инициативе товарища и сына героя.

Также сделают зону для будущей установки памятного знака в честь погибшего летчика по инициативе товарища и сына герояФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Предполагаемый бюджет на момент первой очереди благоустройства — 41,2 миллионов рублей.

Зона озер лесопарка Щелоковский хутор

Большая часть территории Щелоковского хутора является памятником природыФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Территория лесопарка с музеем-заповедником находится на границе двух районов - Приокского и Советского. Большая часть территории является памятником природы. Озера пользуются большой популярностью у горожан в летнее и зимнее время, поэтому планируется благоустроить пляжи первого и третьего озер, устроить площадки для отдыха и детских игр, установить скамьи и урны, раздевалки. Для того, чтобы нижегородцы больше познакомились с экосистемой памятника природы, планируется создать систему навигации.

Для ознакомления нижегородцев и туристов с памятником природы, в планах поставить навигационную панельФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Предполагаемый бюджет: 53,4 миллионов рублей ( I очередь ).

Сквер на улице Прыгунова в Автозаводском районе

Протянувшийся от улицы Смирнова до Южного шоссе, сейчас сквер находится в удручающем состоянии. Но уже к осени тут собираются устроить цветники, пешеходные дорожки, лавочки, оборудовать детские и спортивные площадки.

Сквер на улице Григорьева в Канавинском районе

В сквере будет благоустроена площадь вокруг стелы комсомольцам-канавинцамФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Парк состоит из трех зон — дворовой зоны около жилого дома, зона сквера и площадь вокруг мемориала. В сквере будет благоустроена площадь вокруг стелы комсомольцам-канавинцам (в том числе устроен пандус), замощена тропинка и устроены устроены зоны отдыха, детская и спортивная площадка.

Парк состоит из трех зон — дворовой зоны около жилого дома, зона сквера и площадь вокруг мемориалаФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Предполагаемый бюджет составит 52 миллиона рублей

Сквер в центре Сормова

В сквере в центре Сормова, по данным Института развития городской среды, заменят тропинки, обустроят площадки для отдыха, высадят цветники на специальных вертикальных конструкциях и кустарники по периметру парка.

Цветники высадят на специальных вертикальных конструкцияхФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области