«Она бродила по полю в поисках помощи»: Нижегородка нашла свою мать, пропавшую больше года назад

1 Авг. 17:46 2018-08-02T11:05:52+03:00

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Жительница Нижнего Новгорода Наталья Хон не видела свою мать больше года. Тогда, 29 мая 2017 года, пенсионерка села в автобус и исчезла. Чего только не пережила Наталья за это время: страх, слезы, слова следователей о ложной надежде. И вот раздается тот самый телефонный звонок: волонтеры нашли женщину, похожую на ее мать.

«Она расплакалась и вытянула ко мне руки»

В 1998 году Ирина Анатольевна Хон пережила микроинсульт. После этого она потеряла возможность разговаривать и писать, только память частично вернулась. Поэтому женщину и оказалось сложно найти. Однако ее дочь Наталья не теряла надежды.

- Утром 29 мая прошлого года она вышла из ТЦ «Мега», села в автобус №270, чтобы доехать в Автозаводский район. С тех пор ее никто не видел, - рассказала Наталья «Комсомольской правде».

Практически сразу родственники забили тревогу: написали заявление в полицию, обратились к волонтерам, расклеили объявления в Кстове и Нижнем Новгороде.

Фото: ПСО "Волонтер"

30 июля 2018 года на горячую линию поисково-спасательного отряда «Волонтер» поступило сообщение, что женщина, похожая на Ирину Хон, проживает в поселке Игумново Нижегородской области. Это рядом с Дзержинском.

- В обед мне позвонила волонтер и продиктовала адрес, сообщив, что это реабилитационный центр, в котором нашли женщину, похожую на мою маму. Я собралась и поехала туда, еле нашла тот самый дом, двери были открыты. Знаете, у меня тряслись колени, я думала, что если там не она, я, наверное, на месте умру, - поделилась нижегородка.

В этом доме разместилось одно из христианских обществ Дзержинска. Именно они и приютили Ирину Анатольевну.

- Когда она вышла ко мне из комнаты, я чуть от счастья с ума не сошла. От неожиданности я закричала на весь дом «Мама!». Она же разговаривать не может, эмоции показывать тоже. Она расплакалась, вытянула ко мне руки, мы стали обниматься. Все прихожане, которые стояли рядом, тоже заплакали, - с дрожью в голосе вспоминает Наталья.

«Ее просто выгнали из автобуса»

После этого прихожане рассказали Наталье о том, как нашли Ирину Анатольевну. Это произошло 1 июня 2017 года. Они пасли коров, когда обнаружили в поле пенсионерку. Она была вся сырая после дождя и не могла двигаться.

- Ее просто из автобуса высадили. На этом автобусе от «Меги» чем дальше едешь, тем дороже надо платить. Она ехала на Автозавод, но уснула в пути и уехала дальше. Но, так как денег у мамы не было, то кондуктор высадила ее. А она не ориентируется и не разговаривает, - рассказала нижегородка.

Оказалось, что Ирина Анатольевна бродила по полю около двух суток в поисках помощи. Слава Богу, что нашлись добрые люди, которые не бросили ее в беде. Женщина лишь смогла указать им свое имя. Больше ничего.

- Весь год прихожане хорошо относились к маме. Кормили, она даже поправилась, хотя до этого была худая. У нее даже одежды не было, так они и в этом ее спасли, - пояснила Наталья.

Счастью Натальи нет предела. По ее словам, в мае ее вызывали в следственный комитет, когда возбудили неразыскное уголовное дело.

- Мне тогда следователь сказал, мол, вы 100% не найдете свою мать живой. Я поплакала, конечно, но решила, что пока тело не увижу – не поверю, до последнего надеялась, - подытожила нижегородка.

Сейчас Ирина Анатольевна снова находится рядом с дочерью. Вчера, 31 июля, волонтеры доставили их домой. Семья наслаждается каждой минутой, проведенной рядом, и теперь однозначно верит в чудеса.