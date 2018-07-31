«А у вас есть сетки для защиты от летучих мышей?» - эксперимент в эфире Радио «КП» 92,8 FM

31 Июль 10:00 2018-07-31T18:11:00+03:00

Почему ночные животные стали залетать в квартиры нижегородцев, узнали у экспертов в программе «Тема дня». Фото: СОЦСЕТИ

Почему ночные животные стали залетать в квартиры нижегородцев, узнали у экспертов в программе «Тема дня»

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Этим летом нижегородцев стали навещать необычные представители фауны – то обнаружат в квартире паука размером с тарантула, то ненароком залетит летучая мышь. Почему так происходит, и что делать, если к вам залетел «маленький Бэтмен», узнали у руководителя экологического центра «Дронт» Асхата Каюмова. А также позвонили в одну из компаний по установке пластиковых окон и узнали, есть ли специальные сетки для защиты от рукокрылых.

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