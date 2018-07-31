XVI «Фестиваль дружбы Росатома и НГТУ» прошел в Нижегородской области

31 Июль 12:00 2018-08-03T14:52:51+03:00

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Комбинированная эстафета, перетягивание каната, мини-футбол - испытать себя во всем этом смогли участники шестнадцатого «Фестиваля дружбы Росатома и НГТУ», прошедшего 27 июля на Горьковском море в лагере «Ждановец». Здесь собрались студенты, преподаватели и высококвалифицированные специалисты главных ядерных предприятий и вузов Нижегородской области.

Гостем Фестиваля стал и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. Фото предоставлено НГТУ им Р.Е. Алексеева.

- Этот фестиваль у нас проводится уже в шестнадцатый раз, - рассказал ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев. - Здесь наши студенты встречаются с представителями предприятий Росатома - ОКБМ, НИИИС, АСЭ, ВНИИЭФ. В основном, это выпускники нашего же вуза. За время фестиваля они успевают познакомиться, поделиться опытом и даже подружиться.

За долгие годы существования фестиваль стал одним из самых любимых в студенческой среде. Яркие выступления молодежных коллективов, спортивные состязания и ни с чем не сравнимая атмосфера праздника.

Открытие XVI Фестиваля дружбы Росатома и НГТУ. Фото предоставлено НГТУ им Р.Е. Алексеева.

- Мы к этому фестивалю весь год готовимся, - поделился сотрудник управления закупок АСЭ Сергей Гаврилов. - У нас в команде шесть человек плюс два запасных. И все действующие спортсмены - от кандидатов в мастера спорта и выше. Все парни по 105 килограммов! Мы из года в год тут всех побеждаем. Думаю, и в этом году без наград не останемся.

Открытие XVI Фестиваля дружбы Росатома и НГТУ. Фото предоставлено НГТУ им Р.Е. Алексеева.

И действительно, в перетягивании каната специалистам из АСЭ не было равных. Как только объявили старт, они в считанные минуты одолели соперников, получив заветный кубок. Впрочем, и другие предприятия без наград не остались. К примеру, в комбинированной эстафете и гольфе лучшими оказались представители РФЯЦ-ВНИИЭФ. Как ни крути, а на предприятиях Росатома все привыкли только побеждать!

- Для нас это, конечно, замечательный опыт! - радуются студенты НГТУ. - По сути, мы тут познакомились с людьми, с которыми нам в дальнейшем предстоит работать. Это прекрасная возможность из первых уст узнать все тонкости профессии и в неформальной обстановке наладить контакт.

Впрочем, «Фестиваль дружбы предприятий Росатома и НГТУ» - это не только веселый молодежный праздник, но и повод поговорить о будущем ядерной отрасли. А будущее у нее самое радужное - в новой стратегии развития Нижегородской области к 2035 году этой сфере отведена едва ли не главная роль.

Комбинированная эстафета - один из самых любимых видов соревнований на Фестивале. Фото предоставлено НГТУ им Р.Е. Алексеева.

- Каждый раз на площадке нашего фестиваля проводятся все новые интересные мероприятия. Например, в этом году в программу включен круглый стол, где представители различных предприятиях Росатома поделятся своими планами в рамках региональной стратегии развития, - рассказал Сергей Дмитриев. - Перед этими предприятиями в этой стратегии определены свои задачи. НГТУ здесь отводится главная роль по подготовке специалистов для «бережливых производств». Мы прямо обозначены как «первый в России бережливый университет». И мы уже движемся в этом направлении - с помощью предприятий Росатома у нас создано три фабрики процессов, где мы готовим специалистов по бережливому производству. Элементы такого подхода мы внедрили и в учебный процесс - каждый выпускник в своей квалификационной работе посвящает этой проблематике отдельный раздел.

То, что за этим вузом и этими предприятиями будущее страны - понимают уже все. Поэтому фестиваль неизменно привлекает внимание всей Нижегородской области.

- На самом деле здесь царит особый дух, напитанный молодостью и активностью. Чувствую это каждый раз, как сюда приезжаю, - поделился и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. - Ведь здесь собрались люди, от которых многое зависит и сегодня, и завтра, и послезавтра. Это настоящая элита нашей нижегородской земли. Ведь они учатся в элитном вузе, а потом работают на элитных предприятиях, определяющих развитие нашей страны по самым разным направлениям - в фундаментальной науке, обороне, ядерной энергетике. А на этом фестивале все они укрепляются в своих знаниях, представлениях и принципах состязательности.

Награждение победителей в соревнованиях по перетягиванию каната. Фото предоставлено НГТУ им Р.Е. Алексеева.

СПРАВКА

Фестивальное движение началось в 2003 году с дружеской встречи НИИИС и НГТУ. Вслед за этим к мероприятию присоединились и другие предприятия Росатома. Традиционно фестиваль имеет тематическую направленность. В 2006 году он посвящался 40-летию НИИИС им. Ю.Е. Седакова, 2007 году - 90-летию НГТУ им Р.Е. Алексеева, 2008 году - 60-летию Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности .