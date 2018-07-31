«Вот это жуть!»: Нижегородцы обнаружили над котельной висящее на проводах тело
В Нижегородском районе Нижнего Новгорода местные жители обнаружили тело. Оно висело над котельной прямо на электрических проводах. Такая картина ужаснула горожан. Однако чуть позже все вздохнули с облегчением: это оказалось чучело. Реакция людей оказалась неоднозначной.
Нижегородцы заявили, что смотреть на такое было страшно и жутко, особенно если заметил это невзначай, хотя многие сразу начали шутить и поняли, что это просто кукла.
Фото: Юленька Кургузова
- Кто-то перечитал Филиппа К.Дика, - считает Таня Сатанова.
- Хороший тамада. И конкурсы интересные, - отшутился Дмитрий Смыслов.
- Провода провиснут под весом человека, эти не провисли, - заметил Сергей Павлов.
- Ну тут два типичных вопроса - как и нафига? – удивился Игорь Сочин.
Через пару часов после публикации чучело сняли с проводов. А кто-то даже успел сфотографировать его из своего окна. Просыпаешься утром, а тут такое… Жуть!
Позже выяснилось, что на этом чучеле была ещё и надпись «Жизнь — дерьмо».