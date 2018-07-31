2018-07-31T14:58:41+03:00
Общество

«Вот это жуть!»: Нижегородцы обнаружили над котельной висящее на проводах тело

Позже выяснилось, что это всего лишь чучело
Юлия ИСАЕВА
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Фото: Виктория ПанковаФото: Виктория Панкова
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В Нижегородском районе Нижнего Новгорода местные жители обнаружили тело. Оно висело над котельной прямо на электрических проводах. Такая картина ужаснула горожан. Однако чуть позже все вздохнули с облегчением: это оказалось чучело. Реакция людей оказалась неоднозначной.

Нижегородцы заявили, что смотреть на такое было страшно и жутко, особенно если заметил это невзначай, хотя многие сразу начали шутить и поняли, что это просто кукла.

Фото: Юленька Кургузова

Фото: Юленька Кургузова

- Кто-то перечитал Филиппа К.Дика, - считает Таня Сатанова.

- Хороший тамада. И конкурсы интересные, - отшутился Дмитрий Смыслов.

- Провода провиснут под весом человека, эти не провисли, - заметил Сергей Павлов.

- Ну тут два типичных вопроса - как и нафига? – удивился Игорь Сочин.

Через пару часов после публикации чучело сняли с проводов. А кто-то даже успел сфотографировать его из своего окна. Просыпаешься утром, а тут такое… Жуть!

Позже выяснилось, что на этом чучеле была ещё и надпись «Жизнь — дерьмо».

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