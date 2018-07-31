«В раздевалке были песни и признания в любви». Нижегородец рассказал о работе со сборной Франции по футболу

31 Июль 11:00 2018-07-31T13:31:38+03:00

Александр Галкин весь ЧМ-2018 провел бок о бок с Гризманном, Жиру и Канте [фото]

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– С финала ЧМ-2018 по футболу прошло 12 дней, и только сейчас начинает приходить осознание, что произошло, – с таких слов начинается пост нижегородца Александра Галкина в Фейсбуке, в котором он рассказывает, как более 60 дней работал на мундиале бок о бок с французскими футболистами.

Нижегородец с главным футбольным трофеем

Выпускник Нижегородского государственного лингвистического университета, он и представить не мог, что когда-нибудь ему доведется работать с самой громкой в части имен и совокупной трансферной стоимости сборной по футболу. Но судьба распорядилась иначе. При этом говорить о счастливой случайности не приходится, ведь молодой человек несколько лет провел в режиме ожидания.

– В Оргкомитет «Россия – 2018» меня пригласили в 2016 году. Хороших специалистов с французским языком найти труднее, поэтому мне сразу сказали, что я буду работать с франкоговорящей командой, – рассказал «Комсомольской правде» Александр. – К тому же во время первых собеседований я обозначил, что хотел бы работать с французской сборной.

Потом был Кубок конфедераций, на который чемпионом Европы прошла Португалия. Сразу после жеребьевки нижегородцу предложили осесть в Оргкомитете. Узнав, что это лишит его возможность сотрудничать с командой мечты, отказался и продолжил ждать французов.

С вратарем и капитан английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорисом

– Летом 2017 года я выполнял функции координатора отдела услуг для команд в Санкт-Петербурге. А мои потенциальные подопечные начали выкидывать необъяснимое на отборочном этапе: чего только стоит поражение в матче со сборной Швеции на последних минутах! Но я все ждал… – вспоминает Александр.

Футболисты собрались и вышли с первого места. А молодой человек предпочел следование за мечтой вместо стабильности до конца мирового первенства.

– Старшие коллеги понимали, что значит для меня эта сборная, поэтому сразу сказали, что в случае выхода французов, я буду с ними. Все зависело от того, выйдут они в финальный раунд ЧМ или нет, – добавил собеседник «Комсомолки».

На память делегатам досталась медаль ЧМ-2018

Должность Александра Галкина называется Team Liaison Officer – менеджер по сопровождению команды. Это своего рода посредник между Оргкомитетом в связке с ФИФА и федерацией футбола соответствующей страны. Чего только не входило в его обязанности: и транспорт, и логистика, и обслуживание полей, и выезды на медицинское обследование, и лингвистическая поддержка.

– Человек на этой позиции должен быть постоянно на связи, выполнять просьбы представителей делегации 24 часа в сутки, – восторженно рассказывает нижегородец.

Встреча с коллегами случилась в середине мая 2018 года. И закрутилось: заезд на базу, встреча команды, первые тренировки, тяжелейший групповой этап, безумно красивый матч против Аргентины в Казани, матч с Уругваем в родном Нижнем Новгороде, валидольный полуфинал против Бельгии и победный финал.

С опорным полузащитником английского клуба «Челси» и сборной Франции Нголо Канте

– После него прорвало небо и началось празднование длиною в два дня в двух столицах, –поделился Александр. – Здесь без подробностей. Скажу только, что были танцы, песни, признания в любви друг другу. Вселенское счастье!

«Комсомолка» поинтересовалась, какие же они, футболисты сборной Франции «за кадром». Нижегородец ответил, что по большей части – скромные приятные ребята. Чего только стоит Нголо Канте, про которого сокомандники распевали песню на мотив «Елисейских полей».

– Я не переставал удивляться, насколько скоромный тихий игрок может быть таким бойцом и выжигать весь центр поля на протяжении всего чемпионата мира. На мой взгляд, Дидье Дешаму удалось создать настоящую семью, в которой все работают на достижение результата, – считает молодой человек.

Александр с коллегой показывают счет финального матча ЧМ-2018

Во время прощания с менеджером из Нижнего Новгорода игроки подарили ему футболку с нижегородского матча с «борским» Уругваем.

– Мне показалось это крайне символичным: вся сборная знала, что мы играем у меня дома, что родители будут на стадионе, поэтому они не имели никакого права проиграть, – заключил Александр.