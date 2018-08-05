5 Авг. 10:30 2018-08-05T10:51:53+03:00

В Нижегородской области открывается сезон охоты на полевую, степную и боровую дичь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Сегодня, 5 августа, открывается сезон охоты на полевую, степную и боровую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями или ловчими птицами. Об этом сообщили в областном комитете госохотнадзора.

Правда, на каждый вид охотится можно в разные сроки.

- на болотно-луговую дичь – в период с 26 июля по 15 ноября,

- на полевую и степную дичь – в период с 5 августа по 15 ноября,

- на боровую дичь – в период с 5 августа по 31 декабря.

Охотится можно на болотно-луговую дичь (дупель, бекас, гаршнеп, травник, чибис, улит, веретенник, камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш), боровую дичь (глухарь обыкновенный, тетерев обыкновенный, рябчик, вальдшнеп) и степную и полевую дичь (серая куропатка, перепел, голуби и горлицы).

Помните, охотится можно с одной подружейной собакой, при этом должно быть не более трех охотников.

В нижегородских лесах запрещена любительская и спортивная охота на виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Нижегородской области: белая куропатка, клинтух, кулики (большой кроншнеп, турухтан, мородунка, фифи, кулик-сорока, поручейник, пастушок, погоныш малый, погоныш–крошка). За незаконную охоту налагается штраф 500 тысяч рублей, а также вы можете попасть в тюрьму на срок до двух лет. А если ущерб будет в особо крупных размерах, в том числе незаконная добыча самки барсука или двух самок глухаря, то придется заплатить штраф от 500 000 рублей до 1 миллиона рублей или же можно лишиться свободы на срок от трех до пяти лет.

Кроме того, за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и рыб, занесенных в Красную книгу также налагается штраф до, 1,5 миллионов рублей, а также можно угодить в тюрьму на срок до четырех лет.