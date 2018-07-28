Дисконтную пластиковую карту «Nizhny Card» для бюджетных эrскурсий презентовали в Нижнем Новгороде

28 Июль 14:35 2018-07-30T10:45:54+03:00

С помощью кары можно дешевле посещать экскурсии и дешевле питаться в ресторанах Фото: Соцсети

Туристы могут посетить по карте более 20 музеев, дешевле отобедать в ресторанах и воспользоваться велосипедами

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Карту, позволяющую туристам ориентироваться в городе и экономить представили 27 июля в центре современного искусства «Арсенал. Карту внедряет на туристический рынок ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр».

- Такие карты очень распространены в мире и значительно облегчают жизнь туриста: это дисконтная система на экскурсионный пакет, необходимый для знакомства с городом. На сегодняшний момент по карте доступно посещение более 20 музеев, предусмотрены скидки на посещение десятков ресторанов, на прокат велосипедов, карта включает в себя неограниченное количество поездок на общественном транспорте (в том числе на канатной дороге) в течение заданного срока и многое другое, - утверждают разработчики карты.

Кроме того, карта будет постоянно обновляться. «Nizhny Card» позволит совершенствовать сферу туристических услуг: каждый пользователь карты оставит в местах посещения «цифровой след», что позволит определить вкусы и предпочтения гостей области, самые популярные маршруты и заведения.

- Проект доступен не только в виде привычных бесконтактных пластиковых карт, но и как приложение к смартфону, как сим-карта, которую можно вставить в телефон, как кольцо и как подвес на шею, - рассказал директор Нижегородского туристско-информационного центра и руководитель проекта «Nizhny Card» Сергей Яковлев .

Карта сочетает две платформы – МИР и Maestro - и изготовлена на производственной площадке “НоваКард” в Нижнем Новгороде. Выпускать предоплаченные карты будет Газпромбанк, а купить сможет любой желающий в Нижегородском туристско-информационном центре.