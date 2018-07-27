Режиссер Евгений Кудельников: «Мы развиваемся, только когда находим путь к зрителю, но у организаторов «Горький фест» другие цели и задачи»
Почему Михаил Пореченков назвал нижегородцев «тухлыми и инертными»? О чем спорил президент кинофестиваля «Горький фест» с нижегородскими кинодеятелями на круглом столе, и почему в конкурсную программу фестиваля не попал ни один нижегородский фильм? Об этом побеседовали с режиссером, автором фильма «Студия Нижний», основателем арт-пространства «Кинофактура» Евгением Кудельниковым на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Режиссер Евгений Кудельников: «Мы развиваемся, только когда находим путь к зрителю, но у организаторов «Горький фест» другие цели и задачи»