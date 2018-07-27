Режиссер Евгений Кудельников: «Мы развиваемся, только когда находим путь к зрителю, но у организаторов «Горький фест» другие цели и задачи»

27 Июль 10:00 2018-07-27T15:42:11+03:00

Об итогах кинофестиваля и перспективах нижегородского кино – в программе «Пятница в городе» на Радио «КП» 92,8 FM

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Почему Михаил Пореченков назвал нижегородцев «тухлыми и инертными»? О чем спорил президент кинофестиваля «Горький фест» с нижегородскими кинодеятелями на круглом столе, и почему в конкурсную программу фестиваля не попал ни один нижегородский фильм? Об этом побеседовали с режиссером, автором фильма «Студия Нижний», основателем арт-пространства «Кинофактура» Евгением Кудельниковым на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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