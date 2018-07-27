«Звонок звенит не для учителя!»: В Нижегородской области обжаловали давнее школьное правило

27 Июль 16:20 2018-07-30T10:45:54+03:00

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Ну, кому из нас в школьные годы не говорили, что звонок звенит для учителя»? Как мы бесились, переглядывались, страдали, но продолжали сидеть за партами. Но на днях в Нижегородской области эту учительскую «диктатуру» удалось обжаловать и теперь звонок здесь звенит для всех!

- Эту странную формулировку мы обнаружили во внутренних документах одной из школ Спасского района Нижегородской области, когда проводили там проверку, - рассказали в областной прокуратуре. – Однако данное утверждение противоречит санитарным правилам, где четко прописана продолжительность урока. Для всех, кроме первых и компенсирующих классов, она составляет 45 минут.

В результате, проштрафившейся школе было сделано замечание и сомнительную фразу из правил исключили. Казалось бы, пустяковое дело. Но событие вызвало громкий общественный резонанс и бурное обсуждение на родительских форумах. Их участники мгновенно разделились на два лагеря. Одни с тоской вспоминали школьные годы, когда приходилось тратить перемены на очередные задачки, а другие уверяли, что от пары дополнительных минут на уроке еще никто не умирал. На удивление, даже мнение учительского сообщества было неоднозначным.

- Мы живем в демократическом государстве, поэтому звонок здесь звенит для всех, - считает директор нижегородской школы № 91 Игорь Богданов. - Иначе это напоминает тюрьму или колонию. Урок должен быть 45 минут, а перемена – святое дело. Я всегда говорю учителям: «Домашнее задание после звонка не воспринимается». В любой школе есть желающие выместить свою расхлябанность на детях. Если школьники отнимают время на уроке, значит, учитель неграмотно или неинтересно подает материал.

Учитывая поднявшуюся шумиху, на это не могли не отреагировать и в областном министерстве образования. Правда, тут чиновники свою точку зрения постарались высказать максимально осторожно.

- Звонок действительно звенит для учителя. Но эта фраза, на мой взгляд, имеют следующий смысл: со звонком дети не вскакивают со своих мест и не бегут в коридор, сметая на своем пути учителя, - поясняет начальник отдела дошкольного и общего образования министерства образования Нижегородской области Виктор Шмелев. - При этом учитель должен соблюдать расписание. И если он не смог выстроить урок так, чтобы закончить через 45 минут, значит, со звонком он должен завершить свою мысль и отпустить детей на перемену. Если учитель учеников, то они не успевают подготовиться к следующему уроку, и это автоматически становится проблемой другого учителя. Со своей стороны администрация школы обязана обеспечить контроль за соблюдением внутреннего распорядка в организации.