2 Авг. 10:20 2018-08-02T11:30:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородская область богата лесами. И многие местные жители все лето ходят в лес собирать ягоды, возвращаясь с огромными лукошками ароматной малины, голубики и костяники. Свои места ягодники рассказывать наотрез отказываются, но «Комсомольская правда – Нижний Новгород» нашла другой путь. И теперь каждый желающий сможет сам отыскать ягодные места.

Ягоды в Нижегородской области:где и как собирать. Фото: yard.hozvo

Брусника

Когда собирать: собирать бруснику можно в августе-сентябре, а в некоторых районах вплоть до ноября. Вкус у брусники кисловатый с горчинкой, которая уходит лишь после заморозков.

Где собирать: найти бруснику можно в сосновых и сосново-еловых лесах, где образует сплошной покров вместе с зелеными мхами. Также она растет по окраинам верховых болот. Это в основном районы Заволжья: Борский, Семеновский, Воскресенский, но много брусники и в других районах области.

Полезные свойства: ягоды брусники содержат в себе целый набор биологически активных веществ, органических кислот, сахаров. После сбора брусника храниться в свежем виде в течение месяца, так как содержит бензойную кислоту. Ягоды брусники и сок из них принимаются при повышенном кровяном давлении, хорошо утоляют жажду, а также используются как слабительное и жаропонижающее средство. Брусничный морс обладает противовоспалительным и мочегонным действием, а также антимикробным и детоксикационным эффектом, поэтому хорошо помогает при гриппах и острых респираторных заболеваниях.

Ягоды в Нижегородской области:где и как собирать

Голубика

Когда собирать: сезон сбора наступает в июле, но и в августе голубику еще можно найти в нижегородских лесах.

Где собирать: Голубика часто соседствует с брусникой, потому как растет по заболоченным понижениям и окраинам верховых болот. Предпочитает сосняки с мхом , где она растет вместе с багульником и болотным миртом. Ее, как и бруснику, нужно искать на севере Нижегородской области, но можно встретить и гораздо южнее, например, в Арзамасском и Сосновском районах, где она растет по карстовым понижениям в сосняках.

Полезные свойства: ягоды голубики выводят радионуклиды, укрепляют стенки кровеносных сосудов, нормализуют работу сердца, замедляют старение нервных клеток и головного мозга. Голубика обладает противосклеротическим, кардиотоническим, гипотензивным и противовоспалительным действием. Ягоды голубики рекомендуется употреблять диабетикам, так как они способствуют восстановлению тканей, усиливают действие препаратов, понижающих уровень сахара в крови, и улучшают обмен веществ.

Ягоды в Нижегородской области:где и как собирать. Фото:kaktutest

Клюква

Когда собирать: в нашей области клюкву начинают собирать в сентябре и делать это можно на протяжении всей осени.

Где собирать: клюкву можно найти только на верховых сфагновых болотах, то есть на болотах со мхом. Она растет всегда на ковре с этими сфагновыми мхами. Клюкву можно найти на всей территории Нижегородской области. Но особенно много ее на юге Заволжья – на крупнейшем в бассейне Волги болотном массиве – Камско-Бакалдинских болотах, занимающих заволжскую часть Лысковского и Воротынского районов, юг Воскресенского и Семеновского районов, а также восточную часть Борского района.

Полезные свойства: медики отнесли эту ягоду к самым полезным для человека продуктам. Благодаря высокому содержанию солей калия и витамина С, клюква очень полезна во время сезона простуд. Кроме того, эти ягоды считается природным антибиотиком. В клюкве содержатся вещества препятствующие образованию в сосудах бляшек и образованию тромбов. Полезна клюква при варикозном расширении вен, так как способствует повышению прочности и эластичности стенок кровеносных сосудов и капилляров.

Благодаря содержанию бензойной кислоты, клюква долго хранится в свежем виде.

Ягоды в Нижегородской области:где и как собирать. Фото: mapsights

Костяника

Когда собирать: начинают собирать костянику уже в конце июля и делать это можно до конца сентября.

Где собирать: Костянику можно найти практически в любом лесу, но обильно цветет и плодоносит она обычно во влажных березняках и осинниках, а также по опушкам хвойных лесов. Особенно много ее на севере области: в Ветлужском, Шахунском, Тонкинском, Тоншаевском, Шарангском районах.

Полезные свойства: сок костяники рекомендуют пить при анемии и малокровии. Он способствует улучшению обмена веществ, укреплению стенок сосудов и выводу токсинов и холестерина из организма. Спасают настои из костяники от боли в области сердца. Ягоды костяники рекомендуют при цистите и простуде. Они обладают выраженным жаропонижающим свойством.

Правила сбора ягод

Собирать ягоды нужно только руками, не применяя никаких механических приспособлений (совки, гребенки), которые наносят повреждения зарослям ягодников и снижают урожай в последующие годы.

Срывайте только спелые ягоды! Только брусника и клюква могут дозреть после сбора, но даже эти ягоды не рекомендуют собирать незрелыми, так как в них снижается содержание сахаров и биологически активных веществ.

Ягоды, которые вы хотите съесть сразу, собирайте при растущей луне, тогда они будут ароматнее.

Ягоды для консервирования собирайте при убывающей луне, тогда они дольше сохранятся.

Собранные ягоды следует сразу же убирать в прохладное, защищенное от солнца место, иначе ягоды быстро потеряют свой вид, вкус и полезные свойства.

При переноске ягоды также следует прикрывать от солнечных лучей.