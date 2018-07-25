2018-07-26T15:44:11+03:00
Общество

Около памятника первым трамвайным линиям на Большой Покровской появилась табличка

Если раньше прохожие недоумевали, зачем посреди улицы фрагменты рельс, то теперь вопрос отпадает
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Теперь памятник рельсам смотрится куда лучше и... понятнееТеперь памятник рельсам смотрится куда лучше и... понятнееФото: Анастасия НАЗАРОВА
Изменить размер текста:

Часть рельс, положенных на Большой Покровской улице в рамках благоустройства в 2017 году, которая, по идее, является памятником, получила законченный вид. В четверг, 26 июля, нижегородцы заметили установленную около них табличку, которая гласит, почему посреди пешеходной улице лежат рельсы.

Пояснение сделано на русском и английском языках Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Пояснение сделано на русском и английском языкахФото: Анастасия НАЗАРОВА

На серой табличке выгравирована золотая надпись: «Первые в России линии пассажирского трамвая открылись в Нижнем Новгороде в 1896 году. На Большой Покровской они были узколинейными и однопутными. Работы вела фирма «Р. К. фон Гартман и Ко». Надпись выполнена на русском и английском языках.

Прохожие останавливаются около таблички и читают, что же там написано Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Прохожие останавливаются около таблички и читают, что же там написаноФото: Анастасия НАЗАРОВА

Наличие таблички, несомненно большой плюс. Гуляющие по Покровке замечают ее, останавливаются и читают, что же там написано. Правда, участок вокруг нее пока выглядит неряшливо: всюду песок, плиты лежат не то что бы ровно. На что нижегородцы тоже обращают внимание.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области производство яиц увеличилось на 4,5%
СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой
В ближайшие выходные в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Жители опасаются эксгибициониста за Нижегородской ярмаркой
Правительство Нижегородской области проведет «горячую линию» по ветхому и аварийному жилью
Женщина на иномарке насмерть сбила пенсионерку на улице Горького
Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году»
На Автозаводе со 2 августа ограничено движение транспорта по улице Палисадная
Четыре светофора отключены в Нижнем Новгороде 3 августа
Нижний Новгород потратит 580 тысяч рублей на капрмонт пищеблока в школе №24
На улице Шапошникова полностью восстановили движение
В районах Нижегородской области завершилось обсуждение стратегии развития региона
Президент Хорватии поблагодарила Глеба Никитина за проведение ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Нижегородские компании задолжали за отопление и горячую воду миллиард рублей
Индивидуальный предприниматель потратит на содержание Нижневолжской набережной 890 тысяч рублей
В Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя
Адвокаты Олега Сорокина обжалуют решение суда о продлении его ареста