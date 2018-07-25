Около памятника первым трамвайным линиям на Большой Покровской появилась табличка
Часть рельс, положенных на Большой Покровской улице в рамках благоустройства в 2017 году, которая, по идее, является памятником, получила законченный вид. В четверг, 26 июля, нижегородцы заметили установленную около них табличку, которая гласит, почему посреди пешеходной улице лежат рельсы.
Пояснение сделано на русском и английском языкахФото: Анастасия НАЗАРОВА
На серой табличке выгравирована золотая надпись: «Первые в России линии пассажирского трамвая открылись в Нижнем Новгороде в 1896 году. На Большой Покровской они были узколинейными и однопутными. Работы вела фирма «Р. К. фон Гартман и Ко». Надпись выполнена на русском и английском языках.
Прохожие останавливаются около таблички и читают, что же там написаноФото: Анастасия НАЗАРОВА
Наличие таблички, несомненно большой плюс. Гуляющие по Покровке замечают ее, останавливаются и читают, что же там написано. Правда, участок вокруг нее пока выглядит неряшливо: всюду песок, плиты лежат не то что бы ровно. На что нижегородцы тоже обращают внимание.