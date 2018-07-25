Около памятника первым трамвайным линиям на Большой Покровской появилась табличка

25 Июль 12:34 2018-07-26T15:44:11+03:00

Теперь памятник рельсам смотрится куда лучше и... понятнее Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Если раньше прохожие недоумевали, зачем посреди улицы фрагменты рельс, то теперь вопрос отпадает

Изменить размер текста: A A

Часть рельс, положенных на Большой Покровской улице в рамках благоустройства в 2017 году, которая, по идее, является памятником, получила законченный вид. В четверг, 26 июля, нижегородцы заметили установленную около них табличку, которая гласит, почему посреди пешеходной улице лежат рельсы.

Пояснение сделано на русском и английском языкахФото: Анастасия НАЗАРОВА

На серой табличке выгравирована золотая надпись: «Первые в России линии пассажирского трамвая открылись в Нижнем Новгороде в 1896 году. На Большой Покровской они были узколинейными и однопутными. Работы вела фирма «Р. К. фон Гартман и Ко». Надпись выполнена на русском и английском языках.

Прохожие останавливаются около таблички и читают, что же там написаноФото: Анастасия НАЗАРОВА

Наличие таблички, несомненно большой плюс. Гуляющие по Покровке замечают ее, останавливаются и читают, что же там написано. Правда, участок вокруг нее пока выглядит неряшливо: всюду песок, плиты лежат не то что бы ровно. На что нижегородцы тоже обращают внимание.