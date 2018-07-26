27 июля нижегородцев ждет кровавое лунное затмение

26 Июль 10:40 2018-07-26T15:44:11+03:00

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Ночь с пятницы на субботу обещает быть необычайно красивой. Нижегородцы смогут наблюдать сразу два редких астрономических явления.

Самым эффектным будет полное затмение Луны, которое продлится аж 103 минуты. Это почти максимально возможное время. Самым продолжительным считается затмение, составляющее 108 минут. При этом спутник Земли станет кровавого цвета.

- Луна приобретет красно-коричневый оттенок, - рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» главный эксперт Нижегородского планетария Зинаида Ситкова. – Это связано с преломлением солнечных лучей в атмосфере Земли. Это то же самое, что и красный закат.

Затмение будет проходить в несколько этапов. В Нижнем Новгороде затмение начнется в 22.15. Это будет полутеневая фаза. Через час, в 21.24, начнется частичное затмение. Луна начнет входить в земную тень.

- Луна, Земля и Солнце выстроятся в одну линию, - объяснила Зинаида Ситкова. – Затмение уже можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Полностью в тень Земли Луна уйдет в 22.30. Это будет полное затмение. Но самым эффектным кровавое затмение будет в 23.22. Наблюдать его можно будет до 0.13 28 июля. С этого момента Луна начнет выходить из земной тени. И в 1.19 спутник Земли покажется на небосклоне. Полностью лунное затмение завершится в 2.29.

Вместе с лунным затмением нижегородцы смогут наблюдать еще одно редкое явление – Великое противостояние Марса, которое бывает один раз в 13 – 15 лет. Марс выстраивается в одну линию с Землей и Солнцем, оказываясь между ними. Недалеко от Луны на небе будет светить яркая красная звезда – это и есть Марс.

- Известно, что самая яркая звезда у нас – это Сириус, - рассказала Зинаида Ситкова. – Но Марс в эту ночь будет намного ярче Сириуса.

Наблюдать все эти редкие явления можно даже невооруженным глазом, но если вы возьмете бинокль или телескоп, краски будут гораздо ярче, и впечатлений останется больше от лунного затмения и Великого противстояния Марса.

Посмотреть на них можно будет и в Нижегородском планетарии. Для желающих понаблюдать небесные светила будет организована специальная программа, рассчитанная на 2, 5 часов. Начнется она в 20.30.