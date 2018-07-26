2018-07-26T15:44:11+03:00
Общество

27 июля нижегородцев ждет кровавое лунное затмение

Это будет одно из самых долгих затмений
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments11
27 июля нижегородцев ждет кровавое лунное затмение. Фото: u-f27 июля нижегородцев ждет кровавое лунное затмение. Фото: u-f
Изменить размер текста:

Ночь с пятницы на субботу обещает быть необычайно красивой. Нижегородцы смогут наблюдать сразу два редких астрономических явления.

Самым эффектным будет полное затмение Луны, которое продлится аж 103 минуты. Это почти максимально возможное время. Самым продолжительным считается затмение, составляющее 108 минут. При этом спутник Земли станет кровавого цвета.

- Луна приобретет красно-коричневый оттенок, - рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» главный эксперт Нижегородского планетария Зинаида Ситкова. – Это связано с преломлением солнечных лучей в атмосфере Земли. Это то же самое, что и красный закат.

Затмение будет проходить в несколько этапов. В Нижнем Новгороде затмение начнется в 22.15. Это будет полутеневая фаза. Через час, в 21.24, начнется частичное затмение. Луна начнет входить в земную тень.

- Луна, Земля и Солнце выстроятся в одну линию, - объяснила Зинаида Ситкова. – Затмение уже можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Полностью в тень Земли Луна уйдет в 22.30. Это будет полное затмение. Но самым эффектным кровавое затмение будет в 23.22. Наблюдать его можно будет до 0.13 28 июля. С этого момента Луна начнет выходить из земной тени. И в 1.19 спутник Земли покажется на небосклоне. Полностью лунное затмение завершится в 2.29.

Вместе с лунным затмением нижегородцы смогут наблюдать еще одно редкое явление – Великое противостояние Марса, которое бывает один раз в 13 – 15 лет. Марс выстраивается в одну линию с Землей и Солнцем, оказываясь между ними. Недалеко от Луны на небе будет светить яркая красная звезда – это и есть Марс.

- Известно, что самая яркая звезда у нас – это Сириус, - рассказала Зинаида Ситкова. – Но Марс в эту ночь будет намного ярче Сириуса.

Наблюдать все эти редкие явления можно даже невооруженным глазом, но если вы возьмете бинокль или телескоп, краски будут гораздо ярче, и впечатлений останется больше от лунного затмения и Великого противстояния Марса.

Посмотреть на них можно будет и в Нижегородском планетарии. Для желающих понаблюдать небесные светила будет организована специальная программа, рассчитанная на 2, 5 часов. Начнется она в 20.30.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области производство яиц увеличилось на 4,5%
СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой
В ближайшие выходные в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Жители опасаются эксгибициониста за Нижегородской ярмаркой
Правительство Нижегородской области проведет «горячую линию» по ветхому и аварийному жилью
Женщина на иномарке насмерть сбила пенсионерку на улице Горького
Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году»
На Автозаводе со 2 августа ограничено движение транспорта по улице Палисадная
Четыре светофора отключены в Нижнем Новгороде 3 августа
Нижний Новгород потратит 580 тысяч рублей на капрмонт пищеблока в школе №24
На улице Шапошникова полностью восстановили движение
В районах Нижегородской области завершилось обсуждение стратегии развития региона
Президент Хорватии поблагодарила Глеба Никитина за проведение ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Нижегородские компании задолжали за отопление и горячую воду миллиард рублей
Индивидуальный предприниматель потратит на содержание Нижневолжской набережной 890 тысяч рублей
В Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя
Адвокаты Олега Сорокина обжалуют решение суда о продлении его ареста