Опубликовано видео 50-метрового карстового провала в Нижегородской области

25 Июль 22:08 2018-07-26T12:41:42+03:00

К счастью, во время происшествия никто не пострадал [фото, видео]

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С самого утра 25 июля всю Нижегородскую область взбудораживала новость о гигантском карстовом провале вблизи села Неледино Шатковского района. Его глубина превышает 50 метров, а диаметр 32 метра. Это, на минуточку, больше 20-этажного дома!

- Мы, конечно, перепугались! – суетятся местные жители. – Мало ли, где еще могут такие провалы образоваться!

На место происшествия сразу же выехали спасатели. У них там теперь работы непочатый край.

- Земля провалилась на поле сельскохозяйственного назначения, которое принадлежит частному фермеру и находится в двух километрах от населенного пункта, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в ГУ МЧС по Нижегородской области. – По нашим данным, это поле не использовалось уже два года.

Ближе к вечеру появилось и видео гигантского карстового провала, сделанное с высоты птичьего полета. И надо сказать, зрелище действительно впечатляет – огромная воронка уходит на много метров в глубину.